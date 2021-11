DIW - Einkommensungleichheit sinkt in Krisen wie Corona-Pandemie

Berlin (Reuters) - Die ungleiche Verteilung von Einkommen in Deutschland sinkt einer DIW-Studie zufolge in Krisenzeiten wie der Virus-Pandemie.

Ungleichheit schwankt demnach vorübergehend im Einklang mit der Konjunktur, wie aus einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) vom Mittwoch hervorgeht. "Sie sinkt in Krisenzeiten und nimmt in Aufschwüngen wieder zu", erklärten die Berliner Forscherinnen und Forscher. Auch wenn sich die Einkommensschere in den vergangenen 40 Jahren grundsätzlich weiter geöffnet hat, gibt es vorübergehende Änderungen. "Dass die Ungleichheit in Boomphasen steigt, liegt fast ausschließlich an den hohen Anteilsgewinnen der einkommensstärksten zehn Prozent der deutschen Bevölkerung - in Rezessionen verlieren sie allerdings auch stark."

Vorübergehende Maßnahmen, die Einkommensverluste in Krisenzeiten abfedern - wie das Kurzarbeitergeld, aber auch dauerhafte Instrumente wie Hartz IV - verringerten in Krisenzeiten die Ungleichheit, sagte Studienautorin Geraldine Dany-Knedlik. Dies komme den unteren Einkommen zugute, ergänzte DIW-Experte Alexander Kriwoluzky. "Die soziale Absicherung von Geringverdienenden gegen negative Schocks erhöht unsere Wohlfahrt." Die Bewertung der wirtschaftspolitischen Maßnahmen in der Corona-Pandemie dürfte zu ähnlichen Ergebnissen führen. "Die Frage ist, inwieweit man diese steigende Ungleichheit in Boomphasen für die Senkung der Ungleichheit in Krisen in Kauf nehmen muss."

Die Bundesregierung hat mit massiven Ausgaben wie dem Kurzarbeitergeld, das im Frühjahr 2020 fast sechs Millionen Beschäftigte bezogen, in der Pandemie gegengesteuert, um Firmen und Verbraucher zu unterstützen.