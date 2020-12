DIW-Präsident Fratzscher für harten Lockdown - "Bessere Option"

Berlin (Reuters) - DIW-Präsident Marcel Fratzscher spricht sich angesichts des starken Infektionsgeschehens für strengere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Krise aus.

"Ein vorübergehender harter Lockdown ist wohl unausweichlich und wäre die bessere Option sowohl für die Gesundheit der Menschen als auch für die Wirtschaft, denn beides geht Hand in Hand", sagte der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) am Donnerstag bei einer Video-Pressekonferenz. "Andernfalls drohen wir in eine Dauerschleife der bisherigen vermeintlich milderen Einschränkungen zu kommen, die der Wirtschaft noch stärker schaden." Man laufe Gefahr, die wirtschaftlichen Risiken einer anhaltenden zweiten Infektionswelle massiv zu unterschätzen. "Der Winter beginnt gerade erst, das Gröbste könnte uns also noch bevorstehen", warnt Fratzscher.

Die Zahl der Infektionen sei zu hoch. Mit den bisherigen Einschränkungen sei es nicht gelungen, diese Dynamik zu brechen. "Wir müssen der Realität ins Auge blicken und uns eingestehen, dass wir auf dem bisherigen Weg nicht weiterkommen", sagte Fratzscher. "Die Politik hat zu zögerlich reagiert und läuft Gefahr, die Akzeptanz für ihre Strategie zu verlieren."