DJE Kapital AG: Qualitätssicherung und digitaler Service in Zeiten von Corona

Arbeitsfähigkeit in allen Bereichen gewährleistet und digital umgestellt

Corona-Ticker informiert fortlaufend zu aktuellen Entwicklungen

Thorsten Schrieber: „Gerade in Krisenzeiten wünschen unsere Kunden Beratung, die wir ihnen umfassend und zunehmend digital bieten.“

Pullach im Isartal, 23. März 2020 - Während Aktien und Kapitalmärkte weltweit durch die Coronakrise unter Druck geraten, unterstützt DJE seine Kunden und Geschäftspartner mit regelmäßigen Informationen und neuen digitalen Services. Dazu gehört der eigens eingerichtete Corona-Ticker, der fortlaufend über Auswirkungen auf Märkte und Portfolios informiert. Die Arbeitsfähigkeit von DJE und der hauseigenen Online-Vermögensverwaltung Solidvest ist in allen Bereichen - von Fondsmanagement und Research über IT, Buchhaltung und Compliance bis hin zu Vermögensverwaltung, Vertrieb und Marketing - sichergestellt.

„Die Corona-Krise bringt ein hohes Maß an Verunsicherung, Einschränkungen und viele Fragen mit sich. In den vergangenen Tagen erreichten uns überdurchschnittlich viele Anrufe, E-Mails und Anfragen über die Sozialen Medien“, sagt Thorsten Schrieber, im Vorstand verantwortlich für Vertrieb, Sales Support sowie Marketing und Kommunikation. „Wir haben schnell reagiert. Unsere Services halten wir vollumfänglich aufrecht und digitalisieren den Austausch mit unseren Kunden und intern, wo immer es möglich und sinnvoll ist.“

Die DJE Kapital AG und die Fondsgesellschaft, die DJE Investment S.A. in Luxemburg, haben für verschiedene Krisenszenarien Notfallpläne vorbereitet, die jetzt umgesetzt werden. So arbeitet ein Großteil der Mitarbeiter, vor allem die Vermögensverwaltung, der Vertrieb und das Marketing im Homeoffice. Weitere Maßnahmen umfassen Präsenzveranstaltungen, wie die Fondsgipfel-Roadshow

Die Online-Vermögensverwaltung Solidvest wurde bereits so aufgesetzt, dass sämtliche Prozesse digital ablaufen können. Örtliche Kundenveranstaltungen wurden auch hier durch Webinare zu aktuellen Marktthemen ersetzt. (https://www.solidvest.de/events)

Über die Dr. Jens Ehrhardt GruppeDie DJE Kapital AG ist seit 45 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit rund 145 Mitarbeitern (davon rund 25 Fondsmanager und Analysten) aktuell über 13,1 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2019) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Zudem bietet die DJE Kapital AG seit 2017 mit Solidvest eine einzeltitelbasierte Online-Vermögensverwaltung an - als digitale Lösung im Rahmen aktiv gemanagter Depots. Das Online-Konzept basiert auf den breiten Kompetenzen in Vermögensverwaltung und Anlagestrategie der DJE Kapital AG - und ermöglicht ein diversifiziertes Portfolio nach individuellem Rendite-Risiko-Profil mit persönlichen Themenschwerpunkten im Aktienbereich. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. Der Anspruch der DJE Kapital AG ist, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten. Die DJE Kapital AG gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Dadurch ist die gesamte Vermögensverwaltung und damit auch Solidvest seit 2018 auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Menschenrechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet.

