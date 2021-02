DKSH erzielt weniger Umsatz und hebt die Dividende leicht an

Der Schweizer Vertriebs- und Dienstleistungskonzern DKSH Holding AG (ISIN: CH0126673539) will die Dividende um 2,6 Prozent auf 1,95 Franken (ca. 1,80 Euro) anheben, wie der Konzern am Dienstag bekanntgab. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 73,55 Franken (ca. 67,90 Euro) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 2,65 Prozent. Die Generalversammlung findet am 18. März 2021 statt. Im Vorjahr wurden 1,90 Franken ausgeschüttet.

Im Geschäftsjahr 2020 sank der Umsatz von DKSH um 7,2 Prozent auf 10,74 Mrd. Franken (ca. 9,91 Mrd. Euro). Organisch ergab sich ein Rückgang um 4,2 Prozent. Der adjustierte Betriebsgewinn (EBIT) fiel auf Basis konstanter Wechselkurse um 2,9 Prozent auf 257,5 Mio. Franken. Der Gewinn nach Steuern betrug 164,8 Mio. Franken. Auf Basis konstanter Wechselkurse war dies ein Rückgang um 1,8 Prozent. Unter Annahme einer Abschwächung der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie, wie der Rückkehr des Tourismus, erwartet DKSH für das Jahr 2021 einen Betriebsgewinn über Vorjahr, wie weiter berichtet wurde.

DKSH (Diethelm Keller Siber Hegner) ist im Bereich Marktexpansionsdienstleistungen mit Schwerpunkt Asien tätig. DKSH ist seit März 2012 an der SIX Swiss Exchange notiert und hat den Hauptsitz in Zürich. In 36 Ländern werden rund 32.450 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de