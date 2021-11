dLocal führt Abonnement-Zahlungslösung auf dem indischen Markt ein

Händler mit einem Abonnement-Geschäftsmodell können jetzt dank der richtlinienkonformen Lösung von dLocal ihren Betrieb in Indien wieder aufnehmen

dLocal, eine technologieorientierte Zahlungsplattform, die es weltweit tätigen Handelsunternehmen ermöglicht, mit Milliarden von Verbrauchern in aufstrebenden Märkten in Verbindung zu treten, meldet heute die Einführung einer neuen Auto-Debit-Zahlungslösung für Unternehmen mit Abonnement-Geschäftsmodellen in Indien. Die Lösung steht nun in- und ausländischen Händlern zur Verfügung und erfüllt alle neuen Richtlinien der Reserve Bank of India (RBI).

Die jüngsten Vorschriften zur automatischen Abbuchung (Auto-Debit-Verfahren), die im vergangenen Monat in Kraft traten, hinderten in- und ausländische Händler daran, die meisten wiederkehrenden Abonnementzahlungen in Indien zu akzeptieren, was zu Umsatzeinbußen bei SaaS-Unternehmen und in anderen vertikalen Branchen führte. Mit seiner neuen Lösung bewältigt dLocal die Komplexitäten der obligatorischen E-Mandatsverwaltung für wiederkehrende Transaktionen, und zwar sowohl im Inland als auch grenzüberschreitend. Komplexe Abonnement-Zahlungsströme, auch solche mit variablen Beträgen, können jetzt nahtlos mit dem One-dLocal-Konzept - eine API, eine Plattform, ein Vertrag - abgewickelt werden.

“Aufgrund unseres Fachwissens und unserer Reichweite im indischen Zahlungsverkehrssystem gehörten wir zu den Ersten, die eine Lösung zur Überwindung der Hürden entwickelt haben, mit denen internationale Händler aufgrund der neuesten RBI-Richtlinien für Abonnementzahlungen konfrontiert sind”, sagte dLocal-COO Sumita Pandit.

“Unsere Lösung nutzt branchenweite Plattformen wie UPI Autopay und SI Hub zur Verwaltung von E-Mandaten. Für alle Abonnementzahlungen folgt dLocal allen Benachrichtigungen an den Nutzer, um eine sichere Transaktionsabwicklung zu gewährleisten, die im Einklang mit den RBI-Richtlinien steht”, ergänzte Federico Mazzoli, VP Product bei dLocal.

Um die Konversionsraten für Transaktionen zu maximieren, biete dLocal den Händlern auch die Möglichkeit, ihre eigenen Wiederholungslogiken ohne Benutzerinteraktion zu implementieren.

Über dLocal

ermöglicht lokale Zahlungen auf aufstrebenden Märkten und bietet weltweit tätigen Handelsunternehmen die Möglichkeit, mit Milliarden von Verbrauchern auf aufstrebenden Märkten in Afrika, Asien, Lateinamerika, und dem Nahen Osten in Verbindung zu treten. Durch das „One dLocal“-Konzept (eine API, eine Plattform und ein Vertrag) können weltweit tätige Unternehmen Zahlungen annehmen, Auszahlungen vornehmen, Zahlungen weltweit abwickeln und virtuelle und physische White-Label-Prepaid-Karten in lokaler Währung ausgeben, ohne separate Ein- und Auszahlungsprozesse verwalten, mehrere lokale Einheiten einrichten und mehrere Erwerber und Zahlungsmethoden auf den einzelnen Märkten integrieren zu müssen. Weitere Informationen finden Sie auf https://dlocal.com.

