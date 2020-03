DMC Global wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Die amerikanische DMC Global Inc. (ISIN: US23291C1036, NASDAQ: BOOM) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,125 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 15. April 2020 (Record date: 31. März 2020).

DMC Global (früher Dynamic Materials Corporation) zahlt damit auf das gesamte Jahr gerechnet 0,50 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 23,72 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,11 Prozent (Stand: 17. März 2020). DMC Global ist ein Hersteller von Produkten für den Bereich industrielle Infrastruktur. Außerdem bietet das Unternehmen Erzeugnisse und Dienstleistungen für Betreiber von Ölfeldern an. Der Firmensitz befindet sich in Boulder, im US-Bundesstaat Colorado. DMC Global erwirtschaftete im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 einen Umsatz von 86,37 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 90,32 Mio. US-Dollar), wie bereits am 20. Februar berichtet wurde. Seit Jahresbeginn 2020 weist die Aktie an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ ein Kursminus von 47,22 Prozent auf und die Marktkapitalisierung liegt bei derzeit 347,6 Mio. US-Dollar (Stand: 17. März 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de