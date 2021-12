Dobrindt fordert schärferes Vorgehen gegen Telegram - Geoblocking

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU im Bundestag fordert ein schärferes Vorgehen gegen den Messengerdienst Telegram, der wegen der Verbreitung von Hasse und Hetze in der Kritik steht. Es bestehe "dringender Handlungsbedarf", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. So müsse der Dienst, der bei Corona-Leugnern beliebt ist und zum Beispiel zur Verabredung von Demonstrationen genutzt wird, in das Netzwerkdurchsetzungsgesetz einbezogen werden.

Die Bundesregierung müsse Telegram zudem eine Frist setzen, um verfassungsfeindliche Inhalte, Hass und Hetze zu löschen. Sollte der Messengerdienst diese Frist verstreichen lassen, müsse darüber nachgedacht werden, diesen durch Geoblocking in Deutschland unnutzbar zu machen, sagte der CSU-Politiker. Die Bundesregierung habe jetzt genügend Verbalnoten an die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt. Dort hat Telegram seinen Hauptsitz. Jetzt sei es an der Zeit, eine Frist zu setzen.

"Wir können nicht akzeptieren, dass sich Messengerdienste, die sich außerhalb der Europäischen Union befinden, dem Rechtsrahmen innerhalb der Europäischen Union komplett entziehen", sagte Dobrindt. "Hass und Hetze, die auf dieser Plattform stattfinden, finden innerhalb Europas, in unseren Wohnungen, auf unseren Handys statt." Deshalb sei es auch gerechtfertigt, mit der deutschen und europäischen Gesetzgebung dagegen vorzugehen./sk/DP/nas