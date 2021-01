Dobrindt - Union sollte Kanzlerkandidatur erst nach Ostern klären

Berlin (Reuters) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt plädiert dafür, die Frage der Kanzlerkandidatur der Union für die Bundestagswahl im April zu klären.

"Die Zeit nach Ostern ist dafür eine gute Zeit", sagte der CSU-Politiker am Mittwoch zu Beginn der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag in Berlin. Man beobachte die Entscheidung der CDU über den neuen Parteivorsitz sehr aufmerksam, ohne sich einzumischen. Dann werde man sich eine Personalentscheidung von CDU und CSU danach ausrichten, mit wem die Union bei der Bundestagswahl die größten Chance habe. "Danach wird sich eine Personalentscheidung richten müssen, ganz unabhängig davon, wer am 16. Januar der neuen Vorsitzende der CDU wird", betonte Dobrindt. Man brauche eine Entscheidung deutlich vor der Sommerpause, aber dies sei ausreichend, um einen modernen Wahlkampf zu führen. "Ich würde dringend dazu raten, das noch vor September zu ermöglichen", scherzte er mit Blick auf den Termin der Bundestagswahl am 26. September. CSU-Chef Markus Söder gilt neben dem neuen CDU-Vorsitzenden als potenzieler Kanzlerkandidat.

Mit Blick auf künftige Koalitionen sagte Dobrindt, er habe in den vergangenen Wochen "keine romantischen Gefühle" für die Grünen entwickelt. Diese machten deutlich, dass sie eine andere Politik und lieber ein Bündnis ohne die Union wollten. Die Grünen seien deshalb der "natürliche Gegner" von CDU und CSU. Der SPD warf er nach Angriffen auf Gesundheitsminister Jens Spahn mangelnde Disziplin in der Bundesregierung vor. Als wichtige Themen für den Wahlkampf bezeichnete er neben Corona die Renten- und die Pflegepolitik.