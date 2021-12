DocuSign-Aktie: -28 %! Ist das Wachstum vorbei?!

Bei der DocuSign-Aktie hat es im späten Handel des Donnerstags eine wirklich dramatische Aktienkursperformance gegeben. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen brachen die Anteilsscheine ziemlich rasant ein. Während ich diese Zeilen schreibe, liegen die Anteilsscheine sogar mit 28,5 % im Minus. Ein weiterer Corona-Profiteur, der jetzt unter die Räder gerät? Oder doch etwas mehr?

Gute Frage. Blicken wir auf die DocuSign-Aktie und die Frage, ob das Wachstum jetzt womöglich vorbei ist. Oder vielleicht, ob sich langfristig orientiert nicht vielleicht eine ziemlich attraktive Nachkaufchance verstecken könnte. In den Quartalszahlen finden wir natürlich einen ersten Anknüpfungspunkt.

DocuSign-Aktie: Wachstum vorbei …?

Wie wir mit Blick auf die Quartalszahlen jedenfalls festhalten können, ist das Umsatzwachstum mit einem Wert von 42 % im Jahresvergleich auf 545,5 Mio. US-Dollar eigentlich ziemlich stark. Die Subscription-Umsätze sind mit über 528 Mio. US-Dollar eine solide Basis für wiederkehrende Umsätze. Eigentlich ist das so weit sehr solide.

Auch ergebnisseitig macht die DocuSign-Aktie zunächst einen ausgezeichneten Eindruck. Die operative GAAP-Marge lag bei 79 %, was weiterhin auf ein hohes Maß an Profitabilität hindeutet. Zudem liegt das Non-GAAP-Nettoergebnis je Aktie bei 0,58 US-Dollar. Auch ein freier Cashflow von 90 Mio. US-Dollar ist ein überaus überzeugender Wert. Profitabilität scheint jedenfalls in Reichweite.

Das, was die Investoren jedoch womöglich verunsichert hat, ist der Ausblick. So rechnet das Management für das vierte Quartal lediglich mit einem Umsatz zwischen 557 und 563 Mio. US-Dollar, was eine „Normalisierung“ des Wachstums bedeuten könnte. Immerhin: Die operative Marge soll sich auf mindestens 81 % weiter verbessern. Allerdings zeigt das möglicherweise, dass der positive Corona-Effekt vorbei sein könnte.

Buy the Dip?

Mal im Ernst: Früher oder später muss der Corona-Effekt natürlich vorbei sein. Wenn das Management ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum aufrechterhalten kann, so ist das positiv zu sehen. Vielleicht sind es in Zukunft nicht mehr deutlich über 50 % Erlöswachstum. Aber: Man sollte womöglich auch würdigen, dass sich die operative Marge konsequent verbessert, der Cashflow positiv wird und auch die Nettoergebnisse weiterhin Fortschritte machen.

Zudem dürfte der Megatrend des digitalen Dokumenten-Managements der DocuSign-Aktie noch eine Menge Wachstumspotenzial bescheren. Erlöse von knapp über 2 Mrd. US-Dollar müssen daher nicht die Spitze des Eisbergs sein. Auch eine Marktkapitalisierung von zuletzt 46 Mrd. US-Dollar (nach dem Crash voraussichtlich knapp über 33 Mrd. US-Dollar) muss nicht die Spitze des Eisbergs sein. Zumal ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von jetzt voraussichtlich ca. 16 vielleicht wieder attraktiver wirkt als der vorherige Wert von 22. Natürlich bleibt die Aktie weiterhin teuer bewertet wie eine Wachstumsaktie. Aber der Markt und der Megatrend könnten noch eine Menge Potenzial besitzen, das langfristig orientierte Investoren sich jetzt mit einem Discount sichern könnten.

Der Artikel DocuSign-Aktie: -28 %! Ist das Wachstum vorbei?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von DocuSign.

