DocuSign-Aktie nach dem Crash: 3 Kennzahlen, die du jetzt kennen musst!

Die DocuSign-Aktie ist erneut gecrasht. Nach der Bekanntgabe der frischen Quartalszahlen verlor das US-Unternehmen, das auf E-Signaturen spezialisiert ist, erneut ein Fünftel seines Börsenwertes.

Ist die Aktie jetzt ein Kauf? Oder sollten Investoren lieber die Reißleine ziehen? Da die DocuSign-Aktie jetzt um ca. drei Viertel des eigenen Börsenwertes verloren hat, ist ein Verkauf zumindest aktienkurstechnisch wenig sinnvoll.

Aber schauen wir lieber auf drei relevante Kennzahlen, die jetzt Potenzial oder eben Risiken unterstreichen. Je nachdem, wozu du momentan tendierst.

DocuSign-Aktie: Die Marktkapitalisierung

Die DocuSign-Aktie besitzt derzeit einen deutlich geringeren Börsenwert. Nach der Korrektur und zum Ende der Woche beläuft sich die Marktkapitalisierung auf gerade einmal 14,8 Mrd. US-Dollar. Im Endeffekt lautet die Frage: Wie groß ist der Gesamtmarkt und wie groß ist das Potenzial für das Unternehmen? Auch Konkurrenten sind natürlich entscheidend.

Aber grundsätzlich bin ich geneigt zu sagen: Der Markt der E-Signaturen mit all seinen operativen Ausprägungen ist größer. Selbst In-House in Unternehmen können Prozesse damit digitalisiert werden, Transaktionen besiegelt und effizienter ausgearbeitet. Ebenfalls entscheidend: Unternehmen ersparen sich Postwege und damit weitere Kosten.

Die DocuSign-Aktie blickt auf weiteres Wachstumspotenzial. Einige Analysten gehen davon aus, dass die durchschnittliche Wachstumsrate zwischen 2019 und 2025 bei 35 % liegen soll. COVID-19 und die Pandemie haben davon zwar eine Menge vorweggenommen. Aber Potenzial ist weiterhin vorhanden.

Das Wachstum in 2023

Das Management der DocuSign-Aktie rechnet für das Geschäftsjahr 2023 (also das jetzt laufende) mit weiterem Wachstum. So sollen die Erlöse mindestens 2,47 Mrd. US-Dollar betragen. Im Vergleich zu den vorherigen Erlösen von 2,1 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 entspricht das mindestens einem Wachstum von 17,6 % im Jahresvergleich. Wobei ein Umsatzwachstum von 45 % damit der Vergangenheit angehören würde.

Natürlich verheißt diese Prognose deutlich weniger. In einer postpandemischen Zeit kann das jedoch ein kurzfristiger Bremsklotz sein. Im Endeffekt sollte der Megatrend der Digitalisierung jedoch zumindest zweistellige Wachstumsraten auf Jahre, vielleicht Jahrzehnte ermöglichen. Das ist das Fundament, in das langfristig orientierte Investoren jetzt investieren, wenn sie an die Chance glauben. Bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 6 für das Jahr 2023 ist die Bewertung jedenfalls nicht teuer.

DocuSign-Aktie: Positives Nettoergebnis!

Auch wenn die DocuSign-Aktie im letzten, vierten Quartal mit einem Nettoergebnis von -0,15 US-Dollar auf GAAP-Basis in die Verlustzone gerutscht ist, so ist die Wachstumsgeschichte eigentlich profitabel. Auf Non-GAAP-Basis liegt das Ergebnis im vierten Quartal bei 0,48 US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2022 hingegen betrug der Wert 1,98 US-Dollar auf Non-GAAP-Basis bei einem Verlust von 0,36 US-Dollar auf GAAP-Basis.

Wenn Gewinnwachstum in den kommenden Jahren dazukommt, so besäße die DocuSign-Aktie eine günstige Ausgangslage. Auf Non-GAAP-Basis liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Moment bei 37,9. Auch das kann vielleicht noch einmal einen etwas anderen, preiswerten Blick auf diese Wachstumsaktie ermöglichen.

