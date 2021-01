Dokument - Kultusminister befürworten Stufenplan für Schulöffnung

Berlin (Reuters) - Die 16 Bundesländer sollen nach dem Willen der Kultusminister selbst entscheiden können, wann sie mit einer Teilöffnung der Schulen beginnen.

Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Beschlussentwurf der Kultusministerkonferenz hervor, der ein dreistufiges Verfahren vorsieht. "Sollte es zu Lockerungen der im Dezember 2020 beschlossenen Maßnahmen kommen, müssen die Schulen von Anfang an dabei sein", fordern die Kultusminister.

Sie kamen in ihren Beratungen am Montag zu dem Ergebnis, dass die im Dezember beschlossenen Lockdown-Maßnahmen "in Deutschland oder in einzelnen Ländern" fortgeführt werden müssten. "Sollten es die Situationen in den einzelnen Ländern zulassen", könne man aber wie folgt vorgehen: In einer Stufe eins sollten zunächst die Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder in die Schulen gehen. In Stufe zwei soll es dann ergänzenden Wechselunterricht an den allgemeinbildenden und beruflichen weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 geben. Erst eine dritte Stufe sieht die vollständige Rückkehr eines Präsenzunterrichts für alle Schüler vor. Ausnahmen soll es weiterhin für Abschlussklassen geben, damit deren Vorbereitung auf Prüfungen "angemessen" begleitet werden könne.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten wollen am Dienstag über die Fortführung der Corona-Maßnahmen entscheiden. "Ausgesetzte Präsenzpflicht bzw. der Distanzunterricht in den Schulen über einen längeren Zeitraum bleibt nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiographien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen", warnen die Kultusminister. Hintergrund der Debatte über Schulöffnungen ist die Frage, ob und wie stark Schulen zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen.