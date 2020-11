Dolby Laboratories gibt Dividende bekannt und weitet Aktienrückkauf aus

Die amerikanische Technologiefirma Dolby Laboratories, Inc. (ISIN: US25659T1079, NYSE: DLB) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,22 US-Dollar bekannt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 15. Dezember 2020 (Record date: 1. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,88 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 81,74 US-Dollar (Stand: 12. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,08 Prozent. Im November 2014 wurde erstmals eine Dividende bezahlt (0,10 US-Dollar). Das Aktienrückkaufprogramm wird um 200 Mio. US-Dollar auf nun 260 Mio. US-Dollar erweitert. Die Firma mit Sitz in San Francisco wurde 1965 von Ray Dolby gegründet und hat sich auf Mehrkanal-Tonsysteme wie Dolby Digital und Dolby Atmos für den Kino- und Heimkino-Bereich spezialisiert. Im vierten Quartal (25. September) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 271,19 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 298,83 Mio. US-Dollar), wie ebenfals am 12. November berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 26,83 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 43,92 Mio. US-Dollar). Im Fiskaljahr 2020 betrug der Umsatz 1,16 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,24 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 231,36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 255,15 Mio. US-Dollar). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,2 Mrd. US-Dollar und die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresbeginn 2020 mit 18,81 Prozent im Plus (Stand: 12. November 2020). Redaktion MyDividends.de