Wichtige Partnerschaften, Spenden und Programme für die Sicherheit der Mitarbeiter ​zielen darauf ab, im Rahmen des Versprechens „Sunshine for All“ den an vorderster Front Arbeitenden Anerkennung zu zollen​

In seinem Bemühen, die während der COVID-19-Pandemie so sehr benötigte Unterstützung bereitzustellen, hat Dole Packaged Foods, LLC, eine Initiative zur Versorgung Hilfsbedürftiger mit nahrhaften Lebensmitteln gestartet. Dole lädt weltweit andere große und kleine Organisationen und Unternehmen dazu ein, sich der Initiative anzuschließen und so ein wenig Sonnenschein in diese dunklen Zeiten zu bringen und die Gesundheit jener Personen in aller Welt, die in Not sind, sicherzustellen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200418005010/de/

Angefangen bei den Kindern über die Senioren bis hin zu jenen, die sich an vorderster Front um das Wohl Anderer bemühen, zielt Dole mittels einer Reihe von Spenden und Partnerschaften darauf ab, in diesen herausfordernden Zeiten die hinsichtlich des Zugangs zu gesunder Nahrung bestehenden Lücken zu überbrücken. Im Rahmen seiner Initiative Sunshine for All Promise setzt das Unternehmen seine Ressourcen, seine Anlagen und seine Bestrebungen um soziale Einflussnahme dafür ein, dass die Menschen Zugang zu jenen nahrhaften Lebensmitteln erhalten, die sie jetzt benötigen; dazu gehört:​



Sonnenschein an die Front bringen , in Partnerschaft mit mehreren Smoothie-Ketten auf lokalen Märkten. Dole liefert wöchentlich sehr nahrhafte Smoothies oder Packungen mit Obst an 650 Krankenhäuser – versehen mit personalisierten Botschaften seitens der Mitarbeiter von Dole an die an vorderster Front Tätigen, die Dankbarkeit, Hoffnung und Ermutigung ausdrücken. Zusätzlich verteilt die Marke Gutscheine für Dole-Produkte an das Gesundheitspersonal von 5.000 Krankenhäusern überall in den USA.



, in Partnerschaft mit mehreren Smoothie-Ketten auf lokalen Märkten. Dole liefert wöchentlich sehr nahrhafte Smoothies oder Packungen mit Obst an 650 Krankenhäuser – versehen mit personalisierten Botschaften seitens der Mitarbeiter von Dole an die an vorderster Front Tätigen, die Dankbarkeit, Hoffnung und Ermutigung ausdrücken. Zusätzlich verteilt die Marke Gutscheine für Dole-Produkte an das Gesundheitspersonal von 5.000 Krankenhäusern überall in den USA.

Wir haben uns mit World Central Kitchen zusammengetan , um Senioren und benachteiligte Familien in Kalifornien zu unterstützen, indem wir die gesunde Nahrung bereitstellen, die sie benötigen, um bei guter Gesundheit zu bleiben – in Form einer Spende von 15.000 Kartons mit Fruchtsalatschalen und der Bereitstellung von Flächen für die Zubereitung und Bereitstellung von Mahlzeiten.​



, um Senioren und benachteiligte Familien in Kalifornien zu unterstützen, indem wir die gesunde Nahrung bereitstellen, die sie benötigen, um bei guter Gesundheit zu bleiben – in Form einer Spende von 15.000 Kartons mit Fruchtsalatschalen und der Bereitstellung von Flächen für die Zubereitung und Bereitstellung von Mahlzeiten.​

Engagement zugunsten der Stadt Jackson, Mississippi – eines jener Gebiete in den USA, wo es am meisten an gesunden Nahrungsmitteln mangelt – um die Knappheit von natürlichen, gesunden Lebensmitteln für die Einwohner zu überbrücken. Indem wir mit der „Mayor’s Disaster Relief Action“ zusammenarbeiten, einer Partnerschaft mit den Pfadfinder*innen-Stämmen, und Schüler an der Galloway Elementary-Schule mit ihren Familien unterstützen. Dole stellt 2.100 Kartons mit Fruchtsalatschalen sowie Packungen für den Kühlschrank bereit, schafft auf diese Weise gesunde Mahlzeiten für benachteiligte Familien und setzt ein Zeichen von Hoffnung und Ermutigung. Auch leistete das Unternehmen eine Bargeldspende, die dafür bestimmt ist, Flutschäden an benachteiligten lokalen Schulen zu beheben. Zusätzlich engagiert sich Dole dafür, Jackson über das nächste Jahr hinweg dabei zu helfen bei der Kinderernährung bestehende Lücken zu schließen.



– eines jener Gebiete in den USA, wo es am meisten an gesunden Nahrungsmitteln mangelt – um die Knappheit von natürlichen, gesunden Lebensmitteln für die Einwohner zu überbrücken. Indem wir mit der „Mayor’s Disaster Relief Action“ zusammenarbeiten, einer Partnerschaft mit den Pfadfinder*innen-Stämmen, und Schüler an der Galloway Elementary-Schule mit ihren Familien unterstützen. Dole stellt 2.100 Kartons mit Fruchtsalatschalen sowie Packungen für den Kühlschrank bereit, schafft auf diese Weise gesunde Mahlzeiten für benachteiligte Familien und setzt ein Zeichen von Hoffnung und Ermutigung. Auch leistete das Unternehmen eine Bargeldspende, die dafür bestimmt ist, Flutschäden an benachteiligten lokalen Schulen zu beheben. Zusätzlich engagiert sich Dole dafür, Jackson über das nächste Jahr hinweg dabei zu helfen bei der Kinderernährung bestehende Lücken zu schließen.

Partnerschaft mit Lyft, um benachteiligte Senioren mit nahrhaften Lebensmitteln zu versorgen , in Seattle und Chicago. Über die Partnerschaft mit Lyft für „den letzten Kilometer“ wird Dole Lyft-Fahrer bezahlen, um Dole-Produkte von seinen Lagern abzuholen und mehr als 4.000 Kartons mit Fruchtsalatschalen in Seniorenpflegeheimen abzuliefern.​



, in Seattle und Chicago. Über die Partnerschaft mit Lyft für „den letzten Kilometer“ wird Dole Lyft-Fahrer bezahlen, um Dole-Produkte von seinen Lagern abzuholen und mehr als 4.000 Kartons mit Fruchtsalatschalen in Seniorenpflegeheimen abzuliefern.​

Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation St Mungo’s, um 14.500 Fruchtsalatschalen zu spenden , die an einige der verwundbarsten Menschen in London verteilt werden, die zurzeit bei der Intercontinental Hotel Group untergebracht sind, da sie sonst obdachlos wären. Zusätzlich schmiedet Dole Partnerschaften mit Tafeln in GB , um die Auslieferung von Fruchtsalatschalen an Senioren organisieren, die zurzeit isoliert leben.



, die an einige der verwundbarsten Menschen in London verteilt werden, die zurzeit bei der Intercontinental Hotel Group untergebracht sind, da sie sonst obdachlos wären. Zusätzlich , um die Auslieferung von Fruchtsalatschalen an Senioren organisieren, die zurzeit isoliert leben.

Lieferung von Fruchtsalatschalen an das Gesundheitspersonal in Krankenhäusern in Paris (Frankreich), Barcelona (Spanien), Auckland (Neuseeland), Manila (Philippinen), Kobe (Japan), Singapur, Toronto (Kanada) wie auch in Regionen von Thailand, Vietnam, Indien und Korea.



Auch wird Dole eine Kampagne starten, in der die unverzichtbaren, an vorderster Front Tätigen als Superhelden geehrt werden, ihren Partnern gedankt wird und Andere dazu aufgerufen werden, sich seiner Mission anzuschließen, um „Sunshine For All“ (Sonnenschein für alle) Wirklichkeit werden zu lassen.

Auch wenn die jüngste Gegenwart dunkel erscheinen mag, engagiert sich Dole dafür, den Menschen Chancen zu bieten, Sonnenschein in ihrem Leben zu finden.

„Dole möchte eine Welt schaffen, in der jeder – unabhängig vom Lebensalter, dem Einkommen, dem Wohnort und dem Geschlecht – Zugang dazu hat, was man braucht, um gesund zu bleiben“, kommentierte Pier Luigi Sigismondi, President, Dole Worldwide Packaged Foods. „Dole widmet sich dem Erschließen von Möglichkeiten dafür, die in herausfordernden Zeiten bestehende Lücke hinsichtlich des Zugangs zu nahrhaften Lebensmitteln zu schließen, doch müssen wir anerkennen, dass wir dies nicht allein bewerkstelligen können. Es ist nun an der Zeit, dass Unternehmen aller Branchen, Sektoren und Länder zusammenkommen, um dauerhaft die größtmögliche Wirkung zu erzielen.“

Auch hat Dole seine Anstrengungen dafür verstärkt, zu gewährleisten, dass seine Mitarbeiter haben, was sie benötigen, um gesund zu bleiben. Für Mitarbeiter, die in Kontakt mit dem Virus kommen können hat Dole entsprechende Ressourcen geschaffen und arbeitet daran, die Immunologieabteilung seines Krankenhauses in Dolefil/Polomolok zu optimieren, um sicherzustellen, dass die Ärzte bestens dafür gerüstet sind, der Gemeinschaft zu dienen.

Um mehr über Doles Bemühungen zu erfahren, und wie Sie sich diesen anschließen können, besuchen Sie bitte sunshineforall.com. ​

Über Dole Packaged Foods, LLC ​

Dole Packaged Foods, LLC, ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Kultivierung, Beschaffung, Vertrieb und Marketing von Obst und gesunden Snacks. Dole verkauft eine umfassende Produktlinie von verpackten Früchten und Säften, die in Regalen lagerbar, gefroren und/oder getrocknet sind. Bei sämtlichen betrieblichen Aktivitäten ist das Unternehmen auf vier Grundpfeiler der Nachhaltigkeit ausgerichtet: optimale Wasserwirtschaft, CO2-Bilanz, Bodenschutz und Abfallminderung. Weitere Informationen finden Sie unter dolesunshine.com oder doleintlcsr.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200418005010/de/

KONTAKT FÜR MEDIEN:

Brittney Theriault

btheriault@golin.com