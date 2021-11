Dole plc plant Ergebnismeldung für drittes Quartal 2021 und Telefonkonferenz

Dole plc (NYSE:DOLE) wird seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021 am Freitag, den 3. Dezember 2021 vor der Markteröffnung bekanntgegeben. Die Leitung des Unternehmens wird am gleichen Tag um 10:00 US-Ostküstenzeit (16:00 MEZ) einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten. Bei der Telefonkonferenz wird das Unternehmen von Rory Byrne, Geschäftsführer, Johan Linden, Chief Operating Officer, Frank Davis, Chief Financial Officer, und James O’Regan, Leiter Anlegerpflege, vertreten.

Eine begleitende Präsentation zu der Diskussion wird auf www.doleplc.com/investors gepostet werden.

Auf den Webcast können Sie auf „Events und Präsentationen“ unter www.doleplc.com/investors zugreifen. Bereits kurz nach Ende der Live-Veranstaltung wird eine Aufzeichnung des Webcasts zur Verfügung stehen.

Die Konferenz können Sie live unter der Telefonnummer 1-855-979-6564 oder international unter +44 203 936 2999 abrufen. Der Zugangscode ist 683777.

Eine Aufzeichnung der Konferenz können Sie bis zum 10. Dezember 2021 unter 1-845-709-8569 oder international unter +44 203 936 3001 abrufen. Der Zugangscode ist 238959.

Über Dole plc:

Dole plc ist eines der weltweit führenden Unternehmen für frisches Obst und Gemüse und produziert, vermarktet und vertreibt eine umfassende Vielfalt von frischem Obst und Gemüse, das lokal und aus der ganzen Welt bezogen wird. Wir setzen uns in über 80 Ländern leidenschaftlich ein, um die Wünsche unserer Kunden zu übertreffen. Unser Ziel ist es, die Welt gesünder und nachhaltiger zu machen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211102006310/de/

Ansprechpartner Investoren:

James O’Regan, Leiter Anlegerpflege, Dole plc

joregan@totalproduce.com

Ansprechpartner Medien:

Phil Elwood, Ogilvy philip.elwood@ogilvy.com +1 202 423 7957

Julianna Richter, Ogilvy

julianna.richter@ogilvy.com +1 646 427 4185

Brian Bell, Wilson Hartnell PR

brian.bell@ogilvy.com +353 87 2436 130