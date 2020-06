DOLLAR TREE - Aktie nimmt die 100er Marke erneut ins Visier

Nach der jüngsten Analyse vom April ("DOLLAR TREE - Am EMA50 ist Feierabend") kam die an der Nasdaq gelistete Aktie erwartungsgemäß noch einmal unter Druck, mittlerweile hat sich das Chartbild der Aktien der Gemischtwarenkette allerdings schon wieder deutlich aufgehellt.

Die Bullen haben das Kommando

Nach dem jüngsten Rallyschub bis an die 100 USD-Marke gab es in den vergangenen Wochen eine technische Konsolidierung zurück an den EMA50 im Tageschart. Dieser fungierte noch im April als Widerstand auf der Oberseite und agiert nun als wichtige technische Unterstützung auf der Unterseite.

Aktuell befindet sich der Wert ausgehend vom EMA200 im Tageschart bereits schon wieder auf dem Weg in den Bereich 100 bis 102 USD. Dieses Level ist die nächste Kurszielzone auf der Oberseite (Anschlusskäufe Richtung 105 bis 110 USD sind denkbar), so lange der Wert nicht per Tagesschluss unter die Marke von 89,50 USD abrutscht. In dem Falle wäre das aktuelle bullische Momentum wieder Geschichte und es müsste eine größere Korrektur eingeplant werden.Live-Trading oder Ausbildung? DAX oder Dow Jones? Handeln mit Anleitung oder auf eigene Faust? Im Trading-Service „CCB - Centre Court Börse“ bekommen Sie alles - und noch viel mehr. Jetzt CCB - Centre Court Börse abonnieren

Dollar Tree Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)