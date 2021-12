DOLLAR TREE - Kursexplosion! Wo kann man wieder einsteigen?

Die Short-Ansage bei der Aktie von Dollar Tree im August erwies sich als Volltreffer. Der Wert fiel anschließend weiter wie ein Stein und erreichte bis auf 0,50 USD die ausgemachte Zielzone zwischen 83,76 und 82,41 USD. Hier mussten Anleger aber schnell reagieren. Denn in der Woche darauf explodierte der Kurs förmlich und egalisierte auf einen Schlag sämtliche Kursverluste der Vorwochen.

Und nicht nur das. Die Aktie stürmte weiter nach oben und ließ per Break-away-Gap im November auch die Hürde bei 119,71 USD hinter sich. Erst in den vergangenen Tagen gönnten sich die Bullen eine Auszeit. Die Käufer müssen dem steilen Anstieg so langsam Tribut zollen. Ohne Pause hatte der Titel sich um über 75 % verteuert.

Ein Neueinstieg drängt sich folglich nicht auf, zumal sich im Wochenchart eine bärische Zwei-Kerzenkombination andeutet, wenn es bei den aktuellen Kursen bliebe. Im Idealfall konsolidiert der Wert nun mehrere Wochen zumindest seitwärts. Kommt es zu tieferen Rücksetzern in Richtung des alten Allzeithochs bei 120,37 USD bzw. in Richtung der dort verlaufenden ehemals deckelnden Trendlinie, so könnten sich neue Chancen ergeben. Wiederum darunter liegt ein Ausbruchslevel bei 106,64 USD.

Fazit: Die Aktie von Dollar Tree ist massiv überkauft. In den nächsten Wochen sollte daher eine Konsolidierung auf dem Programm stehen. Kursrücksetzer in Richtung 120,37 USD bieten Pullback-Tradern neue Einstiegschancen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 25,51 26,35 27,83 Ergebnis je Aktie in USD 5,65 5,55 6,79 KGV 24 24 20 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Dollar Tree-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)