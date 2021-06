Dollarama meldet Dividende

Der kanadische Einzelhändler Dollarama Inc. (ISIN: CA25675T1075, TSE: DOL) zahlt eine Quartalsdividende von 0,0503 kanadische Dollar (CAD) an seine Investoren, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 6. August 2021 (Record date: 9. Juli 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,2012 CAD Gesamtdividende bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 53,34 CAD (Stand: 9. Juni 2021) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 0,38 Prozent. Das Unternehmen mit Firmensitz in Montreal vertreibt in seinen über 1.368 Läden Haushaltsartikel, die nicht teurer als 4 CAD sind. Im ersten Quartal (2. Mai) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 954,25 Mio. CAD (Vorjahr: 844,8 Mio. CAD. Der Ertrag lag bei 113,57 Mio. CAD nach 86,08 Mio. CAD im Vorjahr, wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Die Aktie ist an der Börse Toronto (TSE) notiert und verzeichnet dort seit Jahresanfang ein Plus von 2,81 Prozent. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 16,84 Mrd. CAD. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de