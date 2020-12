Dollarschwäche trifft DAX-Stärke beim MomentumInvestor KW51 mit Blick auf Goldminen und Wasserstoff

Replaced by the video

Die LS-Exchange präsentiert Ihnen in diesem Wochenreport zum Ende der KW51/2020 mit Ralf Goerke erneut eine Auswertung, welche Anlegertypen sich im #DAX und anderen Assetklassen im Vordergrund halten. Das Jahresendrally-Signal ist weiterhin intakt und zeigt auch auf internationaler Ebene eine intakte Aufwärtstendenz. Dazu passt der neue Rekord am Freitag im Dow Jones und die Annäherung des DAX an sein Allzeithoch bis auf 20 Punkte.

Ebenfalls spannend ist die Situation bei den Rohstoffmärkten. Mit einer neuen Grafik basierend auf der EW-Theorie ist der #Goldpreis hier für Investoren spannend und könnte zum Jahreswechsel ein neues Allzeithoch erreichen.

Ziehen hier auch die #Goldminen mit? Auf diese Assetklasse schauen wir ebenso, wie auf den Sektor #Wasserstoff-Aktien.

Nach der #FED-Sitzung am Mittwoch muss der Dollar weitere Abstriche verzeichnen. Er hat bei allen Assetklassen die schlechtesten Schulnoten.

Ralf Goerke betreibt die Website www.momentumstrategie.de und ist seit 2006 Autor des erfolgreichen Börsenbriefes „Momentum Investor“. Er gibt seinen Abonnenten im wöchentlichen Rhythmus einen Überblick über das weltweite Geschehen an den Aktien-, Rohstoff- und Devisenmärkten.

Zugehörige Wertpapiere: schwäche trifft DAX-Stärke beim MomentumInvestor KW51 mit Blick auf Goldminen und Wasserstoff