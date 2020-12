DOMINO'S PIZZA - Das schmeckt den Shorties

Domino s Pizza Inc. - WKN: A0B6VQ - ISIN: US25754A2015 - Kurs: 384,360 $ (NYSE)

Relativ zügig arbeitete die Aktie von Domino's Pizza das im Oktober vorgestellte Short-Szenario ab. Beide Abwärtsziele wurden erreicht, es ging sogar noch etwas tiefer. Seither läuft eine Erholung, die allerdings sehr zaghaft verlief und mit dem gestrigen Kurseinbruch wieder klar bärische Züge annimmt. Die Verkäufer bleiben folglich am Drücker bei der Aktie der US-Schnellrestaurantkette.

Im Fokus steht nun erneut der Suppportbereich zwischen 378,38 und 376,58 USD, der sich aus zahlreichen Tiefpunkten ableitet und bei dem in Kürze auch der EMA200 auftreffen wird. Die Erholung im November startete ausgehend von diesem gleitenden Durchschnitt. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte folglich eine Verkaufslawine lostreten, wobei die Tiefs um 370,56 USD ein erstes Ziel darstellen. Darunter wäre mit Abgaben auf 361,00 und 349,09 USD zu rechnen.

Stabilisieren die Käufer dagegen den Kurs spätestens am EMA200, wäre eine Fortsetzung der zähen Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen möglich. Erst über dem Hoch bei 404,57 USD entspannt sich die Lage etwas und die Aktie könnte in das Gap zwischen 410,92 und 425,77 USD eindringen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,62 4,13 4,30 Ergebnis je Aktie in USD 9,56 12,38 13,01 KGV 40 31 30 Dividende je Aktie in USD 2,60 3,12 3,56 Dividendenrendite 0,68 % 0,81 % 0,93 % *e = erwartet

Domino's-Pizza-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)