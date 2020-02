Domtar wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Industriekonzern Domtar Corp. (ISIN: US2575592033, NYSE: UFS) wird am 15. April 2020 (Record date: 2. April 2020) eine Quartalsdividende in Höhe von 0,455 US-Dollar ausschütten. Domtar zahlt auf das Gesamtjahr gesehen 1,82 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 33,25 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,47 Prozent (Stand: 19. Februar 2020).

Das Unternehmen ist im Jahr 1848 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Montreal, Kanada. Domtar beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter und ist ein Hersteller von Papier und Holzprodukten. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 1,24 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,39 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 13,05 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,9 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Februar 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de