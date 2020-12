Donaldson meldet seit dem Jahr 1987 eine Dividende

Der Versicherer Donegal Group Inc. (ISIN: US2577012014, NASDAQ: DGICA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 15 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 16. Februar 2021 (Record date: 2. Februar 2021).

Auf das Jahr gerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie weist beim derzeitigen Kursniveau von 14,48 US-Dollar eine aktuelle Dividendenrendite in Höhe von 4,14 Prozent auf (Stand: 17. Dezember 2020). Das Unternehmen startete im Jahr 1987 mit der Zahlung einer Dividende (0,0158 US-Dollar). Die Donegal Group ist eine Holdinggesellschaft, unter deren Fach verschiedene Gesellschaften in 22 US-Bundesstaaten Versicherungsdienstleistungen anbieten. Der Ursprung des Konzerns geht ins Jahr 1889 zurück. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. September) betrug der Umsatz 196,51 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 198,01 Mio. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 11,84 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 5,19 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresanfang 2020 mit 2,29 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 431,1 Mio. US-Dollar (Stand: 17. Dezember 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de