Doosan Corporation Electro-Materials gewinnt mit seinem Patterned Flat Cable die CES 2022 Innovation Awards

Doosan Corporation Electro-Materials, ein weltweit führendes Unternehmen für Elektromaterialien und eine Unternehmensgruppe von Doosan (KRX: 000150), gab bekannt, dass es für sein Patterned Flat Cable zum CES® 2022 Innovation Awards Honoree ernannt wurde.

Doosan Corporation Electro-Materials, eine Unternehmensgruppe von Doosan, gewinnt die CES® 2022 Innovation Awards in der Kategorie Vehicle Intelligence & Transportation für sein Patterned Flat Cable (PFC). Das PFC ist ein Automobil-Flachkabel der nächsten Generation, das Doosan zum ersten Mal weltweit entwickelt hat. Es reduziert das Gewicht und das Volumen von Kupferdrähten, die in bestehenden Fahrzeugen verwendet werden, drastisch und überwindet die Längenbeschränkungen flexibler Leiterplatten. Auf der CES 2022 präsentiert das Unternehmen seine neuen Produkte, die in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden, darunter Elektrofahrzeuge, Smartphones, 5G-Kommunikation und Wearables.

Die Ankündigung erfolgte vor der CES 2022, der weltweit größten Messe für Unterhaltungselektronik, die Anfang Januar nächsten Jahres in Las Vegas stattfinden wird.

Das Patterned Flat Cable (PFC), ein Automobil-Flachkabel der nächsten Generation, das zum ersten Mal weltweit von Doosan entwickelt wurde, ist für seine technologische Überlegenheit mit den Innovation Awards in der Kategorie Vehicle Intelligence & Transportation ausgezeichnet worden.

Die CES Innovation Awards werden von der Consumer Technology Association (CTA)®, dem Veranstalter der Consumer Electronics Show (CES), an weltweit führende Technologien und innovative Produkte verliehen.

PFC ist ein Kabel der nächsten Generation für elektronische Geräte, das das Gewicht und Volumen von Kupferdrähten, die in bestehenden Fahrzeugen verwendet werden, drastisch reduziert und gleichzeitig die Längenbeschränkungen flexibler Leiterplatten überwindet, und bietet Design und Funktionalität, die mit dem Trend Schritt halten können, Autos in elektronische und intelligente Geräte zu verwandeln. Doosan PFC, das bis zu 3 Meter lang ist und sich durch Produktzuverlässigkeit und Kostenreduzierung durch Rolle-zu-Rolle-Verarbeitung auszeichnet, wurde als Lösung für wichtige Trends anerkannt, wie eine explosionsartige Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen auf dem globalen Batteriemarkt, Längenverlängerung und Gewichtsreduzierung von Elektrofahrzeugbatterien.

Das Unternehmen zeigt auf der CES 2022 innovative Technologien und Produkte, die zukunftsweisend sind, darunter einen PFC, eine Brennstoffzellenelektrode, Antennenmodule für die 5G-Technologie, flexible Hochfrequenzkabelmodule für Smartphones und MEMS-Timing.

Die Teilnahme an der CES 2022 bietet eine gute Gelegenheit, um die Zukunftstechnologien von Doosan auf der globalen Bühne zu würdigen, und das Unternehmen erwartet, dass seine neuen Technologien gute Ergebnisse bei Elektrofahrzeugen, Smartphones, 5G-Kommunikation und Wearable-Märkten erzielen. Stand (LVCC West Hall, Nr. 5318).

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites (https://product.doosanelectronics.com/ces2022/ und https://product.doosanelectronics.com/en) der Doosan Corporation Electro-Materials.

