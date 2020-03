DOSB hält Sommer als neuen Olympia-Termin für 'gut nachvollziehbar'

NEW YORK/TOKIO (dpa-AFX) - Für den Deutschen Olympischen Sportbund wäre ein neuer Termin für die Tokio-Spiele im Sommer 2021 willkommen. "Die Verschiebung um genau ein Jahr wäre eine sehr gut nachvollziehbare Entscheidung", sagte DOSB-Alfons Hörmann am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Team Deutschland wird sich auf jeden der möglichen Zeiträume professionell einstellen und vorbereiten."

Die für dieses Jahr abgesagten Olympischen Spiele in Tokio sollen nach Berichten aus Japan und den USA voraussichtlich am 23. Juli 2021 eröffnet werden. Die Schlussfeier soll demnach am 8. August steigen. Die wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagten Spiele waren ursprünglich für den 24. Juli bis 9. August 2020 vorgesehen.

Das Internationale Olympische Komitee bestätigte diesbezügliche Berichte nicht. Ein IOC-Sprecher sagte am Sonntag auf dpa-Anfrage nur, dass dies "Spekulationen" seien./ac/DP/men