DouxMatok und Hi-Food kooperieren, um zuckerreduzierte Ernährungslösungen mit großartigem Geschmack zu liefern

Zutateninnovatoren kombinieren Incredo® Sugar und Meltec®Soluble Fiber, um den Zuckergehalt in Lebensmitteln erheblich zu reduzieren

Heute geben DouxMatok (Israel/USA) und Hi-Food (Italien), zwei Pioniere der Lebensmitteltechnologie, die die Entwicklung innovativer Zutaten anführen, eine Partnerschaft bekannt, um Lebensmittelherstellern eine komplette End-to-End-Ernährungslösung zu liefern. DouxMatoks erste Zuckerreduktionslösung auf Zuckerbasis, Incredo® Sugar, zusammen mit Hi-Foods halbfester Faser natürlichen Ursprungs, Meltec®, werden es Lebensmittelmarken ermöglichen, die Zuckerreduzierung in Lebensmittelprodukten anzugehen, ohne Kompromisse bei Geschmack, Textur, Süße oder Nährwert einzugehen.

Incredo Sugar, das letztes Jahr offiziell eingeführt wurde und jetzt in den USA im Handel erhältlich ist, ermöglicht eine Zuckerreduktion von bis zu 50 % in Lebensmitteln. Der Inhaltsstoff lässt Raum für ernährungsphysiologische Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe und pflanzliche Proteine und schafft eine natürliche Ergänzung für eine gemeinsame Anstrengung mit Meltec von Hi-Food, einem innovativen halbfesten Inhaltsstoff ähnlich dem Sirup, der auf pflanzlichen Fasern natürlichen Ursprungs basiert. Neben dem angereicherten Ballaststoffgehalt verbessert Meltec die strukturellen Eigenschaften von Lebensmitteln, ist geschmacksneutral und verändert weder Gerüche noch Farben.

„In Zusammenarbeit mit Hi-Food können wir Lebensmittelmarken mehr als nur eine Spezialzutat für wohlschmeckende Lösungen zur Zuckerreduzierung liefern“, sagte David Tsivion, Chief Technology Officer von DouxMatok. „Wir können eine vollständige Ernährungsplattform bereitstellen, die die Skalierbarkeit und Funktionalität bietet, die für Lebensmittelentwickler und die Lebensmittelproduktion erforderlich sind, sowie die Süße und das Mundgefühl, die die Verbraucher erwarten.“

Die Zusammenarbeit zwischen DouxMatok und Hi-Food adressiert eine der häufigsten Herausforderungen bestehender Lösungen auf dem Markt – die Beibehaltung der Süße und anderer Zuckerfunktionen bei gleichzeitiger Vermeidung des Nachgeschmacks, der häufig mit Zuckeraustauschstoff-Bulking-Lösungen verbunden ist, und der Behebung anderer fehlender Zuckerfunktionen. Die Forschungs- und Anwendungsentwicklungsteams beider Unternehmen arbeiten seit über einem Jahr zusammen, um Incredo® Sugar und Meltec® in Kombination als Säulen vollständiger Ernährungslösungen in verschiedenen Anwendungen zu testen.

„Wir sind wirklich beeindruckt von der Zusammenarbeit unseres Teams und unserer Partner bei DouxMatok und wir sind zuversichtlich, dass diese kombinierten Zutaten eine Lösung bieten, die dem Markt fehlt,“ sagte Emanuele Pizzigalli, R&D Officer und Mitbegründer von Hi-Food. „Zuckerreduzierung hat für Lebensmittelhersteller auf der ganzen Welt höchste Priorität, und wir möchten ihnen helfen, diese Herausforderung durch die Verwendung unserer Fasern mit Incredo Sugar zu meistern.“

Die Unternehmen haben Produktprototypen für eine Reihe von Anwendungen entwickelt, darunter Kuchen, Kekse, Schokolade, Süßigkeiten, Proteinriegel, Energieriegel, Snacks und mehr. Die einzigartige Kombination dieser Zutaten bietet zudem einen nachhaltigen Mehrwert für die gesamte Lebensmittelindustrie, trägt dazu bei, die Umweltauswirkungen eines übermäßigen Zuckerkonsums zu reduzieren und gleichzeitig die Verwendung hochwertiger Rohstoffe aus gut kontrollierten Lieferketten für Hülsenfrüchte und Getreide zu nutzen. Produkte, die die vollständige Ernährungslösung von DouxMatok und Hi-Food verwenden, werden voraussichtlich Anfang 2022 auf den Markt kommen.

Um mehr über DouxMatok und Incredo® Sugar zu erfahren, besuchen Sie bitte douxmatok.com oder incredosugar.com oder folgen Sie auf LinkedIn. Weitere Informationen zu Hi-Food und Meltec® finden Sie auf hifood.it oder auf LinkedIn. Organisationen, die an einer Zusammenarbeit mit DouxMatok und Hi-Foods interessiert sind, können sich an partnerships@douxmatok.com und info@hifood.it wenden, um mehr über Produktentwicklungsmöglichkeiten zu erfahren.

Über Incredo® Sugar

Incredo® Sugar wurde von TIME als besondere Erwähnung in den „Best Inventions of 2020“ ausgezeichnet und ist das Flaggschiffprodukt von DouxMatok, einem globalen Food-Tech-Unternehmen, das Pionierarbeit bei der Entwicklung effizienter Ernährungs- und Geschmackstechnologien leistet und einen schmackhafteren und gesünderen Verzehr von Lebensmitteln ermöglicht. Incredo® Sugar ist eine einzigartige Zuckerreduktionslösung auf Zuckerbasis, die die Effizienz der Zuckerabgabe an die süßen Geschmacksrezeptoren verbessert und die Wahrnehmung von Süße verbessert, was eine wesentliche Zuckerreduktion ermöglicht, ohne den Geschmack, das Mundgefühl oder die Textur zu beeinträchtigen. Basierend auf echtem Rohrzucker ermöglicht diese bahnbrechende, patentierte Lösung zur Zuckerreduzierung den Lebensmittelherstellern, köstliche, besser für Sie geeignete Formulierungen zu entwickeln, die großartige Geschmackserlebnisse bieten und die Nährwerte süßer Lebensmittel bei gleichzeitiger Reduzierung des Zuckergehalts verbessern. Im April 2021 hat DouxMatok sein erstes Produkt, Incredo Spreads in limitierter Auflage in zwei Geschmacksrichtungen, über shop.incredosugar.com auf den Markt gebracht. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte incredosugar.com oder folgen Sie auf Facebook und Instagram.

Über DouxMatok

DouxMatok leistet Pionierarbeit bei der Entwicklung effizienter Technologien zur Nährstoff- und Geschmacksabgabe von Lebensmittelprodukten. Durch 24 erteilte Patente patentiert, maximiert seine Zuckerreduktionslösung Incredo® Sugar die Effizienz der Zuckerabgabe an die süßen Geschmacksrezeptoren und verbessert die Wahrnehmung von Süße, wodurch eine wesentliche Zuckerreduktion ohne Beeinträchtigung von Geschmack, Mundgefühl oder Textur ermöglicht wird. Unabhängige Tests von Verbrauchern und sensorischen Experten haben bestätigt, dass es bei Verwendung von Incredo® Sugar möglich ist, den Zuckergehalt in einer Vielzahl von Lebensmitteln und Snacks um 30–50 % zu reduzieren und gleichzeitig die Verbraucherpräferenzen beizubehalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte douxmatok.com oder folgen Sie auf LinkedIn.

Über Meltec®

Meltec® – preisgekrönt und patentiert – halbfester innovativer Inhaltsstoff ist reich an Ballaststoffen und garantiert hervorragende Textur- und Bauscheigenschaften ohne zu süßen. Diese in Italien hergestellte Zutat aus Zutaten natürlichen Ursprungs (Mais und Kichererbsen) ist geschmacks- und geruchsneutral und enthält weniger als 1 % Zucker. Scheinbar ähnlich wie Honig oder Glukosesirup ist Meltec® für alle zuckerfreien / zuckerarmen Anwendungen geeignet, wirkt als Feuchthaltemittel, Texturierung, Verdickung, Füllmittel, Kryoschutzmittel und Gefrierpunktserniedrigung in einer Vielzahl von Lebensmitteln: Typische Anwendungen sind Riegel, Müsli, Kuchen, Eis, Saucen und Füllungen. Weitere Informationen finden Sie unter hifood.it.

Über Hi-Food

Hi-Food wurde 2012 in Parma, im Herzen von Italiens „Food Valley“, von einer Gruppe von Unternehmern mit nachgewiesener Erfolgsbilanz im Bereich der natürlichen Zutaten gegründet. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen fundiertes Fachwissen und Anwendungswissen bei der Herstellung und Verwendung von Naturprodukten wie neuen Fasern, Proteinen, glutenfreiem Nukleus, Clean Label und pflanzenbasierten Systemen entwickelt, um maßgeschneiderte funktionale Lösungen für die konventionelle und disruptive Lebensmittelindustrie (traditionelle Backwaren, glutenfrei, Gastronomie, Saucen, Füllungen, Dessert, Eis, Getränke, neue pflanzliche Lebensmittel) zu schaffen. Das F&E-Team steht zur Verfügung, um Fragen zu Haltbarkeit, Stabilität, Zucker-/Salz-/Fettreduktion, Eierersatz, Faser-/Proteinanreicherung, Strukturverbesserung oder vielen anderen Anforderungen, die für seine Inhaltsstoffe und das Endprodukt des Kunden geeignet sind, zu beantworten und zu lösen. Hi-Food betreibt Forschungs- und Produktionsstätten in Italien und erweitert seine Präsenz mit einer hochmodernen neuen Produktionsanlage und einem F&E-Anwendungszentrum in Parma. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte hifood.it oder folgen Sie auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210915005534/de/

Demonstration von PR im Auftrag von DouxMatok

Victoria Rainone

douxmatok@demonstratepr.com



1-415-400-4214