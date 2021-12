DOW-FLASH: Leitindex zieht an - Planungssicherheit steigt nach Fed-Beschlüssen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist nach den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) am Mittwoch deutlich ins Plus gedreht und hat zuletzt 0,89 Prozent auf 35 859,82 Punkte gewonnen. Die wichtigsten Tech-Indizes zogen zuletzt sogar um bis zu 1,8 Prozent an.

Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen als bisher beabsichtigt. Zum einen sollen die milliardenschweren Käufe von Wertpapieren wie Staatsanleihen schneller zurückgefahren werden. Zum anderen werden angesichts der hohen Inflation raschere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt. Für kommendes Jahr rechnen die Notenbanker laut neuen Prognosen mit insgesamt drei Zinsschritten um jeweils 0,25 Prozentpunkte. Bisher wurde allenfalls eine Anhebung angedeutet.

"Die Entscheidungen der Fed sind sicherlich am oberen Ende der Erwartungs-Bandbreite, aber sie liegen nicht außerhalb der Erwartungen", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners. Für die Aktienmärkte sei im Moment am wichtigsten, eine maximale Planungssicherheit bezüglich der Geldpolitik der US-Notenbank zu haben. Und diese Planungssicherheit sei nach der Zinsentscheidung an diesem Mittwoch deutlich größer./la/men