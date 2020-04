DOW-FLASH: US-Leitindex zieht an - Fed signalisiert anhaltende Nullzinspolitik

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Mittwoch weiter in die Höhe geschnellt. Zuletzt stieg der US-Leitindex um 3,39 Prozent auf 23 420,97 Punkte.

Positive Impulse kamen zuletzt von der Geldpolitik: Die US-Notenbank signalisierte angesichts der Corona-Krise eine länger anhaltende Nullzinspolitik. Der Leitzins bleibe bei Null Prozent solange bis die Wirtschaft die Krise überwunden habe, hieß es im Protokoll (Minutes) der außerordentlichen Zinssitzung vom 15 März. Niedrige Zinsen lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anleihen in einem besseren Licht erscheinen. Für Optimismus sorgte zudem der wieder deutliche Anstieg der Ölpreise. Anleger hoffen aktuell darauf, dass sich die Ölförderländer, die sich in der sogenannten "Opec+" zusammengeschlossen haben, bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag auf Förderkürzungen verständigen, um den Ölpreis zu stabilisieren. Bereits zuvor hatte die Wall Street von erneut aufgekommenen Spekulationen Auftrieb erhalten, wonach US-Präsident Donald Trump die von der Virus-Krise schwer gebeutelte Wirtschaft wieder zum Teil hochfahren möchte./la/he