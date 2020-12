Dow Jones: Das sagt schon alles!

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average bewegt sich seit Anfang November in einem recht engen Aufwärtstrend und markiert Woche für Woche frische Rekordstände. Die charttechnische Auswertung sagt für das Barometer schon sehr bald dynamische Kurszuwächse und eine Auflösung des aktuellen Trendkanals voraus.

Für gewöhnlich laufen Konsolidierung immer entgegen der vorausgegangenen Kursbewegung ab, setzt man diese Annahme nun auf den Dow Jones Index seit Ende Oktober um, zeigt sich ein frappierender Unterschied. Normalerweise sollte der aktuelle Aufwärtstrend nämlich nach unten gerichtet sein, woraus eine bullische Flagge entstehen würde. Ein wie in diesem Fall aufwärts gerichtet der Trend hat aber eine noch sehr viel größere Aussagekraft und könnte schon sehr bald dynamische Zuwächse hervorbringen.

Hierzu müsste allerdings die obere Trendbegrenzung überwunden werden, diese steigt Tag für Tag weiter an. Aktuell lässt sich ein Niveau von grob 30.360 Punkten für den Dow Jones Index ablesen. Darüber wären dann rasche Gewinne an 31.073 Punkte, im weiteren Verlauf könnte das Niveau von 32.000 Punkten in Angriff genommen werden.

Solange der aktuelle Aufwärtstrend weiterverfolgt wird, gibt es kaum Grund zur Sorge. Erst beim Verlassen dessen und Rückfall unter 29.385 Zähler dürften sich Abschläge auf den EMA 50 bei 28.878 Punkten einstellen, darunter müsste mit Rücksetzen auf 28.036 Punkte zwingend kalkuliert werden. Spätestens am EMA 200 sowie 27.500 Punkten dürfte aber wieder eine deutliche Gegenbewegung zur Oberseite anstehen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.300 // 13.341 // 13.420 // 13.460 // 13.500 // 13.609 Unterstützungen: 13.200 // 13.151 // 13.000 // 12.955 // 12.880 // 12.764

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.