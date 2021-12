DOW JONES - Der läuft seitwärts, klar definiert

Seit April dieses Jahres bewegt sich der Index auf einer Unterstützungszone bei 33.550-33.830 Punkten seitwärts. Die Oberkante der Seitwärtsbewegung ist rot gestrichelt dargestellt. Sie steigt an. Die Unterkante (Unterstützungszone) ist schwarz gestrichelt in den Chart eingezogen. Bei dem Kursmuster handelt es sich um ein inverses Korrekturdreieck. Ich persönlich mag dieses Muster nicht, weil es die nächste übergeordnete Richtung zunächst offen lässt.

Unter dem Chart vom Dow Jones habe ich nochmals die Charts von Eurostoxx50 und DAX angehängt. Im DAX liegt bei derzeit 15.225 Punkten der rote EMA200 als Unterstützung im Markt. Im Eurostoxx50 liegt der EMA200 derzeit bei 4.043 Punkten ebenfalls als Unterstützung.

In einem halbwegs normalen Markt könnten beide Indizes sich stabilisieren und wieder ansteigen. Ist es derzeit ein halbwegs normaler Markt ? Entscheidet selbst. Ich halte mich derzeit etwas mit der Kommentierung zurück. Der Markt ist tricky! Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die m.E. stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

