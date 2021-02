Dow Jones – Durchmarsch bis ans Allzeithoch

Wer sich zuletzt vergewissern wollte, ob die Bullen am US-Markt noch ausreichend vorhanden sind, der bekam in dieser Woche die klare Bestätigung. Nach einem enttäuschenden Handel in der Vorwoche und einem Januar, der sogar im Minus endete, schoss der Dow Jones Industrial Average® regelrecht nach oben. Ein Widerstand nach dem anderen wurde überschritten.

Heute könnten die Bullen sogar das Kunststück schaffen, die V-Umkehr im Tageschart zu komplettieren. Vorbörslich klopft der Index bereits an der Widerstandszone zwischen 31.223 und 31.272 Punkten an. Ein Durchmarsch bis zum Allzeithoch bei 31.272 Punkten ist also möglich. Das hätten wohl zum Ende der Vorwoche die wenigsten erwartet. Neueinstiege auf der Long-Seite bieten sich unter Chance-Risiko-Aspekten aber nun nicht mehr an.

Auf der Unterseite sind Unterstützungen aufgrund des steilen Anstiegs nun weit entfernt. Zu nennen wäre hier vorrangig die überschrittene Abwärtstrendlinie, die bei 30.674 Punkten mit einer Horizontalen zusammentrifft. Ebenfalls gut unterstützt ist der Index bei 30.320 Punkten.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.11.2020 – 04.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2016 – 04.02.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

