DOW JONES - Hochinteressant 

Diese US Militäraktion kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Dow Jones die 3 Zielmarken bei 28.746, 28.772 und 28.941 Punkten erreicht hatte.

Im Bereich solcher Zielmarken steigt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass die Märkte anfangen volatil zu schaukeln, was sie jetzt tatsächlich auch machen.

Ist wahrscheinlich ein Zufall. Die Ereignisse vor der US Botschaft im Irak waren ja nicht vorhersehbar. Anbei die mittelfristige Prognoseskizze aus Godmode Pro und Guidants PROmax.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)