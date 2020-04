DOW JONES – Im Höhenrausch, aber wie lange noch?

Der Dow Jones Industrial Average® profitierte auch am vergangenen Freitag von der Liquiditätsrally an der Wall Street und schloss auf dem höchsten Stand seit dem 11. März. Kurstreibend war diesmal die Boeing-Aktie, welche über 10 % zulegen konnte.



Für den Handelsauftakt in die neue Woche zeichnet sich nun aber erstmals eine deutlich schwächere Eröffnung ab. Die Kurse an der Wall Street haben aktuell so wenig mit der Realwirtschaft zu tun wie selten in der Geschichte der amerikanischen Börse: Die Wirtschaft liegt brach allerorten, der Ölpreis crasht auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren und bringt die US-Schieferölbranche in eine unlösbare Situation – dennoch stiegen die Kurse in den vergangenen drei Wochen stetig an.

Die US-Börsianer folgten einfach mal wieder blind der Federal Reserve, welche mehrere Tausend Milliarden US-Dollar in den Markt pumpte in den vergangenen Wochen. Da in dieser Saison aber die US-Quartalsberichtssaison so richtig anlaufen wird, könnte es eng werden für die Bullen in den kommenden Handelstagen. Kurse im Bereich um 22.500 Punkte im Wochenverlauf müssen durchaus einkalkuliert werden, potenziell natürlich deutlich tiefer. Für die Longseite spricht aktuell ziemlich wenig, weder technisch noch fundamental.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2020 – 17.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 – 17.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones® Index HZ8BYK 61,39 17.050,00 3,57 30.06.2020 Dow Jones® Index HZ8G88 59,02 17.000,00 3,44 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2020; 13:51 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones® Index HZ85GT 8,77 24.600,00 25,02 30.06.2020 DowJones® Index HZ85GS 6,98 24.400,00 31,41 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.04.2020; 13:51 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average® Index finden Sie unter: www.onemarkets.de.

