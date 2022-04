Dow Jones Index: Drei Wellen etabliert!

Seit Ende Februar befindet sich der US-amerikanische Leitindex Dow Jones wieder in einer untergeordneten Aufwärtsbewegung und konnte sogar einen vorherigen Abwärtstrend überwinden. Dafür hat es exakt drei Wellen benötigt, womit eine Konsolidierung nun ihr Ende gefunden haben könnte. Denn damit wurde die Minimalvoraussetzung einer Konsolidierung erfüllt, von hier aus könnte es nun wieder auf frische Jahrestiefs abwärtsgehen.

Aus der vorausgegangenen Abwärtsbewegung ließ sich bereits sehr früh eine fünfwellige Impulswelle erkennen, die seit Ende Februar laufende Gegenbewegung ist dabei lediglich als Teil des Gesamtkonstrukts zu interpretieren und dürfte in diesem Fall nicht höher, als drei Wellen betragen. Diese Voraussetzung wurde mit einem minimal höheren Hoch, als das vom 29. März bei 35.382 Punkten nun erfüllt.

Die nun am letzten Handelstag dieser Woche einsetzenden Verluste unabhängig vom Auslöser könnten das Barometer nach charttechnischer Auswertung nun auf frische Monatstiefs abwärts drücken, Abschläge auf 33.500 und darunter 32.230 Punkte kämen nicht überraschend. Vielleicht rutscht der Jones Index sogar direkt wieder in seinen vorherigen Abwärtstrend hinein, was äußerst bärisch zu bewerten wäre.

Eine positive Ausgangslage kann unter den gegebenen Umständen derzeit nicht abgeleitet werden, der Vollständigkeit halber sollte sie aber auch nicht unerwähnt bleiben. Chancen auf eine Kursrallye in den Bereich von 35.492 und darüber rund 36.000 Punkte erhält der Dow erst über der Marke von mindestens 34.700 Zählern. Woher allerdings derart positive Nachrichten herkommen sollen, ist derzeit unklar.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 34.100 // 34.525 // 34.762 // 35.000 // 35.382 // 35.492 Punkte Unterstützungen: 33.620 // 33.193 // 32.913 // 32.682 // 32.338 // 32.230 Punkte

