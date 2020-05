DOW JONES – Korrektur läuft an

Der Dow Jones Industrial Average® setzte am vergangenen Freitag deutlich unter die 24.000 Punkte-Marke zurück. Auch zum Start in die neue Handelswoche zeichnet sich ein schwächerer Auftakt ab: Nach erneuten Verbalscharmützeln aus dem Weißen Haus in Richtung China wird der Dow vorbörslich aktuell im Bereich 23.500 Punkte getaxt.



Am Wochenende machte erneut Warren Buffet Schlagzeilen – das Orakel aus Omaha sitzt weiterhin auf 137 Mrd. USD in Cash und hat im jüngsten Corona-Rückschlag vom Frühjahr nirgendwo „value“ finden können am amerikanischen Aktienmarkt. Das dürfte dem einen oder anderen Anleger die Augen öffnen.

Geht man davon aus, dass die jüngste Aufwärtswelle beendet worden ist und nun eine technische Korrektur ins Haus steht, dann hätte der Dow Jones hier in den kommenden Handelstagen weiteres Abwärtspotenzial in den Bereich um 22.900 Punkte, potenziell natürlich deutlich tiefer. Selbst ein Re-Test des Jahrestiefs kann aktuell nicht ganz ausgeschlossen werden.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 27.03.2020 – 01.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 – 01.05.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones® Index HZ8BYK 58,66 17.050,00 3,67 30.06.2020 Dow Jones® Index HZ8G88 58,11 17.000,00 3,74 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.05.2020; 14:46 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones® Index HZ6STA 72,22 31.300,00 2,98 30.06.2020 DowJones® Index HZ6SSF 50,26 29.850,00 4,44 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.05.2020; 14:46 Uhr

