Dow Jones kurz vor 30.000 Punkten

Der Dow Jones verzeichnet neue Rekorde - und das obwohl es noch immer heiße Diskussionen um den Ausgang der Präsidentschaftswahlen gibt und die Zahlen der Corona-Infektionen gerade in den USA durch die Decke schießen. Was das für den Bereich der Zertifikate zur Folge hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker von HSBC

Zugehörige Wertpapiere: US2605661048