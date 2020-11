Dow Jones® kurz vor 30.000 Punkten - Zertifikate Aktuell vom 19.11.2020

US-Märkte schieben Wahlausgang und Corona-Infektionen beiseite:Der Dow Jones ® verzeichnet neue Rekorde - und das obwohl es noch immer heiße Diskussionen um den Ausgang der Präsidentschaftswahlen gibt und die Zahlen der Corona-Infektionen gerade in den USA durch die Decke schießen. Was das für den Bereich der Zertifikate zur Folge hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Christian Köker von HSBC.►Weitere Infos: http://grp.hsbc/6051HGzBZ►Lesen Sie bitte die Werbehinweise unter http://grp.hsbc/6053HGzBb#dowjones #börse #zertifikate