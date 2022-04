Dow Jones – Noch halten die EMAs

Der Dow Jones Industrial Average® geriet zuletzt unter Druck, verteidigte aber das Ausbruchsniveau bei 34.179 Punkten. Am vergangenen Freitag erreichte der Index den Widerstand bei 34.815 Punkten und klopfte bereits am kurzfristigen Abwärtstrend an. Dort zeigten sich aber klar die Verkäufer.