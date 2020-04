Dow Jones – Per Gap ins Gap

Der Wochenausklang bei den US-Indizes verlief trotz zweier Tage mit katastophalen Arbeitsmarktdaten relativ stabil. Neue Handelssignale entstanden nicht, Bullen wir Bären steckten ihre Reviere ab und unterstrichen Unterstützungen wie auch charttechnische Widerstände.

Der Start in die neue Handelswoche deutet sich dagegen erheblich dynamischer an. Der Dow Jones Industrial Average® dürfte mit einer großen Kurslücke in den Tag starten. Oberhalb von 21.469 Punkten rückt direkt die Widerstandszone zwischen 21.852 und 21.945 Punkten in den Fokus. Das am vergangenen Mittwoch gerissene Downgap im Stundenchart hätte der Index bei 21.852 Punkten geschlossen. Geht es über 21.945 Punkte hinaus, wartet das nächste Ziel in Form des markanten Verlaufshochs der ersten Aufwärtswelle seit dem Jahrestief bei 22.595 Punkten.

Auf der Unterseite hat sich der Support bei 20.855 Punkten bewährt. Auch würde die Marke von 21.469 Punkten zu einem Support umfunktioniert werden, wenn der Index den Start, wie er sich aktuell vorbörslich andeutet, auch im regulären Handel vollziehen kann. Unter 20.855 Punkten käme dagegen das Abwärtsziel bei 20.490 Punkten wieder in Reichweite.

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.03.2020 – 03.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 – 03.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

