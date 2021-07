DOW JONES - Seit April wie im Flipperautomaten hin und her

Seit 3 Handelstagen prallt der US-Leitindex an der charttechnischen Barriere bei 34.800 Punkten nach unten ab. Steigt der Dow Jones überzeugend über 34.800 Punkte an, eröffnet dies kurz- bis mittelfristig Aufwärtspotential. Der Juli ist statistisch gesehen ein guter Monat für US-Aktien. August bis Oktober ist hingegen ein Zeitfenster, in dem der US-Aktienmarkt technisch schwächer tendiert. Tja, und der Dow Jones steht in seiner Range. Ganz einfach: Realität ist, dass wir als Anleger das zu akzeptieren haben.

24.06.2021 - 21:16 Uhr - Chartanalyse Godmode PLUS DOW JONES - Neue mittelfristige Prognoseskizze Update

