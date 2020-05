dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben in Kauflaune

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITERE GEWINNE - Nach der fulminanten Kursrally zum Wochenauftakt dürfte die Kauflaune der Dax-Anleger am Dienstag anhalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Hauptgeschäfts 0,42 Prozent höher auf 11 105 Punkten. Am Vortag hatte der Dax erstmals seit Ende April die Marke von 11 000 Punkten übersprungen und fast sechs Prozent gewonnen. Die gute Stimmung auch am zweiten Handelstag der Woche hat Gründe: So wirkt zum einen ein Wiederaufbauplan für Europas Wirtschaft positiv. Zum anderen gibt es Hoffnung auf einen möglichen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus. Auch die Ölpreise ziehen weiter an

USA: - GEWINNE - Positive Nachrichten zu einem Impfstoffkandidaten gegen die Lungenkrankheit Covid-19 haben am Montag die US-Börsen beflügelt. Hinzu kam Optimismus über zunehmenden Lockerungen in einigen US-Bundesstaaten, und auch die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt stützte. Der Dow Jones Industrial sprang wieder über die Marke von 24 000 Punkten, um die herum er seit Anfang April pendelt. Anleger reagierten zudem erleichtert auf Aussagen des US-Notenbank-Präsidenten Jerome Powell, der bereits im Sommer eine Konjunkturerholung erwartet und nicht mit einer Depression wie in den 1930er Jahren rechnet. Außerdem werde darauf gesetzt, dass die Fed weiter stützend eingreife, falls dies nötig sein sollte, sagten Händler. Der US-Leitindex Dow beendete den Handel mit plus 3,85 Prozent auf 24 597,37 Punkte und machte damit seine Verluste aus der vergangenen Woche mehr als wett.

ASIEN: - GEWINNE - Die Hoffnung auf einen baldigen Erfolg bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus sowie auf eine nicht allzu träge Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock haben die Börsen Asiens am Dienstag angetrieben. So hatte bereits in den USA ein Zwischenbericht einer Phase-I-Studie zu einem Impfstoffkandidaten für gute Stimmung gesorgt. In Tokio nun stieg der Nikkei-225 am Dienstag knapp eine Stunde vor Handelsende um fast zwei Prozent. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um etwas mehr als ein halbes Prozent zu und in Hongkong gewann der Hang Seng 1,8 Prozent.

DAX 11 058,875,67% XDAX 11 089,935,48% EuroSTOXX 502911,885,1% Stoxx50 2866,663,6%

DJIA 24 597,373,85% S&P 500 2953,913,15% NASDAQ 100 9331,931,96%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 172,92 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0913-0,01% USD/Yen 107,390,04% Euro/Yen 117,190,03%

ROHÖL:

Brent 34,85 +0,04 USD WTI 31,93 +0,11 USD

/mis