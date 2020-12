dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger bleiben vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen es am Dienstag nach dem guten Wochenauftakt wieder langsamer angehen. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp mit 0,05 Prozent im Minus auf 13 216 Punkte. Dabei bremsen unter anderem die Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial spät ins Minus abgerutscht war. Als relative Stütze in der Gemengelage Lockdown-Sorgen, Brexit-Unsicherheit und dem Warten auf US-Konjunkturhilfen wirken am Dienstag frische Wirtschaftsdaten aus China, die zeigen, dass neben der Industrie auch der Einzelhandel und die Investitionen weiter zulegen. "Chinas Wirtschaft wächst solide", erklärte Ökonom Hao Zhou von der Commerzbank.

USA: - DOW MIT KURSVERLUSTEN - Der Beginn der Corona-Impfungen in den USA und die Aussicht auf ein milliardenschweres Hilfspaket für die US-Wirtschaft hat die Kurse an der Wall Street am Montag nur kurzzeitig angetrieben. Nach einem neuerlichen Rekordhoch drehte der Leitindex Dow Jones Industrial ins Minus, das am Ende 0,62 Prozent auf 29 861,55 Punkte betrug. Damit rutschte der Dow auch wieder unter die 30 000er Marke.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend schwächer tendiert. Nachgebende Kurse in den USA sorgten auch dort für eine etwas gedämpftere Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,2 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen trat auf der Stelle und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,72 Prozent ein.

DAX 13223,16 +0,83% XDAX 13204,95 +0,48% EuroSTOXX 50 3503,96 +0,52% Stoxx50 3074,64 -0,11%

DJIA 29861,55 -0,62% S&P 500 3647,49 -0,44% NASDAQ 100 12462,210 +0,70%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,37 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21517 +0,04% USD/Yen 104,0890 +0,05% Euro/Yen 126,4825 +0,11%

ROHÖL:

Brent 50,00 -0,29 USD WTI 46,73 -0,26 USD

/jha/