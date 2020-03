dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Anleger wagen sich aus Deckung

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT ERWARTET - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag unter anderem wegen deutlich anziehender US-Futures über Nacht zunächst nach oben gehen. Damit könnte sich an der Börse die jüngste Stabilisierung in dem seit 24. Februar andauernden Corona-Crash fortsetzen. Der Broker IG taxierte den Dax rund eineinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels auf 9205 Punkte und damit etwas mehr als fünf Prozent über dem Montagsschluss. Zum Wochenauftakt hatte der Dax zwar 2,10 Prozent auf 8741,15 Punkte verloren, damit aber auch deutlich über dem Tagestief geschlossen.

USA: - VERLUSTE - Die politische Uneinigkeit in Washington über ein billionenschweres Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise hat am Montag die Aktienkurse erneut belastet. Anleger reagierten mit Enttäuschung. Ein umfangreiches Hilfspaket der US-Notenbank Fed zur Linderung der Krise konnte die Kurse unterdessen nicht stützen. Der Dow Jones Industrial verlor 3,04 Prozent auf 18 591,93 Punkte. Er weitete die Verluste der desaströsen Vorwoche aus und fiel auf den tiefsten Stand seit November 2016.

ASIEN: - ERHOLT - Die Börsen Asiens haben am Dienstag im Sog einer nachbörslichen Erholungs der Wall Street zugelegt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stiegn zuletzt um rund 2 Prozent und in Hong Kong legte der Hang Seng um mehr als 4 Prozent zu. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 um 7,1 Prozent auf 18 092,35 Punkte.

DAX 8741,15-2,1% XDAX 8818,072,23% EuroSTOXX 50 2485,54-2,47% Stoxx50 2398,73-4,05%

DJIA 18 591,93-3,04% S&P 500 2237,40-2,93% NASDAQ 100 7006,920,18%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,04 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,07760,45% USD/Yen 110,42-0,73% Euro/Yen 119,00-0,26%

ROHÖL:

Brent 27,99 +0,96 USD WTI 24,35 +0,99 USD

/mis