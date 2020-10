dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte weiter zulegen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Konjunkturhoffnungen dürften die Stimmung unter Investoren am Dienstag nochmals heben. Erwartet werden leichte Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Mit 12 865 Punkten indizierte der Broker IG den Leitindex Dax rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,3 Prozent höher. US-Präsident Donald Trump ist nach einer dreitägigen Krankenhaus-Behandlung wegen seiner Covid-Erkrankung ins Weiße Haus zurückgekehrt. Anleger setzen zudem verstärkt auf einen Deal im Ringen um ein weiteres US-Konjunkturpaket. "Donald Trump hat sich in den Wahlumfragen bislang nicht gerade gut geschlagen", merkte Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets an. Das könne die Republikaner dazu bewegen, den Demokraten Zugeständnisse beim Aushandeln weiterer Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft zu machen.

USA: - GEWINNE - Mit deutlichen Kursaufschlägen haben die US-Börsen am Montag auf Nachrichten zum Genesungsprozess des am Coronavirus erkrankten US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,68 Prozent auf 28 148,64 Punkte. Ähnlich stark legte der breit gefasste S&P 500 mit plus 1,80 Prozent auf 3408,60 Punkte zu. Noch besser sah es für den technologielastigen Nasdaq 100 aus, der 2,25 Prozent auf 11 509,06 Punkte gewann.

ASIEN: - GEWINNE - Nachlassende politische Unsicherheit in den USA infolge der Entlassung des US-Präsidenten Donald Trump aus de Krankenhause hat am Dienstag den Börsen Asiens Rückenwind verliehen. Zudem hoffen die Investoren auf eine baldige Einigung der Demokraten und Republikaner auf ein neues Hilfspaket für den angeschlagene US-Wirtschaft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um etwa 0,7 Prozent an. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

DAX 12828,311,1% XDAX 12884,211,27% EuroSTOXX 50 3220,220,92% Stoxx50 2924,440,46%

DJIA 28148,641,68% S&P 500 3408,631,8% NASDAQ 100 11509,062,25%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,23 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,17930,09% USD/Yen 105,66-0,09% Euro/Yen 124,610%

ROHÖL:

Brent 41,57 +0,28 USD WTI 38,48 +0,26 USD

