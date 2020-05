dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax folgt der Wall-Street-Erholung

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag nach dem Kursrutsch zum Wochenstart vorerst zu stabilisieren. Rund eineinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax auf 10 633 Punkte und damit 1,59 Prozent über dem Vortagsschluss. Am Montag hatte der deutsche Leitindex unter anderem wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts sowie schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone infolge der Corona-Krise rund 3,6 Prozent verloren. Am Dienstag blicken Investoren zunächst erneut auf die Zahlen zahlreicher Unternehmen. So hatte der im Dax notierte Chipkonzern Infineon bereits am Montagabend nach Xetra-Schluss die Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Aus der ersten Börsenliga stehen am Dienstag zudem die Zahlen des Immobilienunternehmens Vonovia sowie Details von bereits bekannten Umsatzangaben von Beiersdorf an. Konjunkturseitig steht am Vormittag wenig an, interessant dürfte dagegen die US-Handelsbilanz am Nachmittag werden.

USA: - ERHOLT - Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach einem über lange Strecken negativen Verlauf zu Handelsschluss ein kleines Plus erzielt. Weiter steigende Ölpreise hätten für Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesorgt, sagten Händler. Am Ende legte der Dow um 0,11 Prozent auf 23 749,76 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,42 Prozent auf 2842,74 Zähler nach. Der Nasdaq 100 gewann 1,33 Prozent auf 8834,114 Punkte. Lange Zeit hatten allerdings die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie historisch schwache Konjunkturdaten aus der Industrie die Stimmung am US-Aktienmarkt belastet.

ASIEN: - GEWINNE IN HONGKONG - An meisten der wichtigen Märkten in Asien ruhte der Handel am Dienstag feiertagsbedingt. Sowohl in Japan als auch in Festlandchina und in Südkorea wurde nicht gehandelt. In Hongkong folgten die Kurse derweil positiven Vorgaben von der Wall Street, die am Montag im späten Handel einen Schlussspurt hingelegt hatte: der Hang Seng stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent. In Australien ging es am Dienstag ebenfalls nach oben.

DAX 10 466,80 -3,64% XDAX 10 583,46 -2,19% EuroSTOXX 50 2816,48 -3,81% Stoxx50 2767,00 -2,27%

DJIA 23 749,76 +0,11% S&P 500 2842,74 +0,42% NASDAQ 100 8834,111 +1,33%

Bund-Future 174,01 -0,06%

Euro/USD 1,0908 +0,02% USD/Yen 106,592 -0,14% Euro/Yen 116,289 -0,13%

Brent 28,52 +1,32 USD WTI 21,77 +1,38 USD

