dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der Dax wird zum Start in die von Notenbank-Entscheidungen bestimmten Woche höher erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn am Montag mit plus 0,43 Prozent auf 15 690 Punkte. Anleger warten in dieser Woche auf neue geldpolitische Signale von Notenbanken, etwa der US-amerikanischen Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB). Zumindest die Fed dürfte auf die hohe Inflation reagieren und ihre Geldpolitik rascher straffen als bisher signalisiert, vermuten Marktbeobachter. Die Kursentwicklung in New York hatte dies zuletzt allerdings nicht gebremst, vor allem Technologiewerte waren bei Anlegern wieder beliebt. Der Dax hatte in der vergangenen Woche um knapp drei Prozent zugelegt. Im steigenden Markt hätten aber recht schnell Gewinnmitnahmen eingesetzt, konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gerade zum Jahresende hin dürften die Gewinnmitnahmen nicht weniger werden, so Altmann.

USA: - GEWINNE - An den US-Börsen hat es zum Ausklang einer starken Woche am Freitag nochmals Gewinne gegeben. Der Dow Jones Industrial baute sein Plus vor allem im Späthandel auf 0,60 Prozent aus. Mit 35 970,99 Punkten schloss der Leitindex nahe am Tageshoch. Fast hätte er erstmals seit Mitte November wieder die Marke von 36 000 Punkten erreicht. Das Wochenplus beträgt vier Prozent.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Montag überwiegend zugelegt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, stieg zuletzt um 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,5 Prozent zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent im Plus. Moderate Verluste verzeichneten die Börsen in Südkorea und Taiwan.

DAX 15623,31-0,1% XDAX 15636,060,22% EuroSTOXX 504199,16-0,22% Stoxx50 3721,34-0,02%

DJIA 35970,990,6% S&P 500 4712,020,95% NASDAQ 100 16331,981,13%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,04 +0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1292-0,22% USD/Yen 113,510,08% Euro/Yen 128,18-0,14%

ROHÖL:

Brent 76,16 +1,01 USD WTI 72,78 +1,11 USD

/zb