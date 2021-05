dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax könnte Rekord erreichen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX KÖNNTE BESTMARKE AUFSTELLEN - Angespornt von der robusten Wall Street könnte sich der Dax mit einem Rekord aus dem verlängerten Pfingstwochenende zurückmelden. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Dienstag etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 15 560 Punkte und damit rund 0,8 Prozent höher als am vergangenen Freitag. Seinen aktuellen Höchststand hatte er vor einer Woche bei 15 538 Punkten erreicht. Aussagen wichtiger Akteure der US-Notenbank hätten die Inflationssorgen der Anleger gedämpft, hieß es bei den Marktstrategen der Credit Suisse.

USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat am Montag im Plus geschlossen. Besonders deutlich fielen die Aufschläge bei Technologiewerten aus. Der Dow Jones Industrial legte um 0,54 Prozent auf 34 393,98 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,99 Prozent auf 4197,05 Punkte. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der gleichnamigen Technologiebörse sprang sogar um 1,72 Prozent auf 13 641,75 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag teils deutlich zugelegt. In Tokio stieg der Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 0,45 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen an Chinas Festlandsbörsen gewann mehr als zwei Prozent und in Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index um mehr als ein Prozent nach oben.

DAX 15437,51 +0,44% XDAX 15452,94 +0,60% EuroSTOXX 50 4035,58 +0,24% Stoxx50 3449,21 +0,18%

DJIA 34393,98 +0,54% S&P 500 4197,05 +0,99% NASDAQ 100 13641,75 +1,72%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 169,36 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2229 +0,11% USD/Yen 108,738 -0,01% Euro/Yen 132,974 +0,09%

ROHÖL:

Brent 68,65 +0,19 USD WTI 66,16 +0,11 USD

/mis