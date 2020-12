dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekord rückt immer näher

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD RÜCKT NÄHER - Die Hausse am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nachdem der Dax am Vortag noch an der Hürde von 13 600 Punkten gescheitert war, wird er nun vorbörslich darüber indiziert: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,38 Prozent fester bei 13 618 Punkten. Bis zu einem Rekordhoch fehlt dem Dax damit nur noch gut ein Prozent. Die Nebenwerte-Indizes MDax und SDax hatten zuletzt bereits historische Höchststände erreicht.

USA: - DOW ETWAS SCHWÄCHER - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einem bewegungsarmen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung reagierten die Indizes, die allesamt auf Rekordniveaus notieren, nur geringfügig, entwickelten sich aber in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,15 Prozent auf 30 154,54 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg hingegen um 0,18 Prozent auf 3701,17 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um deutlichere 0,57 Prozent auf 12 668,16 Zähler aufwärts.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Stimmung an den Aktienmärkten in Asien bleibt freundlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Donnerstag 0,2 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gewann sogar rund ein Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,35 Prozent zu. Impfhoffnungen in Europa und den USA hellen die Stimmung weiterhin auf.

DAX 13565,98 +1,52% XDAX 13581,65 +1,12% EuroSTOXX 50 3543,00 +0,61% Stoxx50 3101,23 +0,93%

DJIA 30154,54 -0,15% S&P 500 3701,17 +0,18% NASDAQ 100 12668,163 +0,57%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,52 -0,08%

DEVISEN:

Euro/USD 1,22259 +0,35% USD/Yen 103,3025 -0,19% Euro/Yen 126,3063 +0,08%

ROHÖL:

Brent 51,59 +0,51 USD WTI 48,34 +0,52 USD

/jha/