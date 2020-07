dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax weiter über 13000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Der Dax dürfte die Marke von 13 100 Punkte nach seinem Rückschlag weiter halten können: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 0,2 Prozent höher auf 13 130 Punkte. Am Dienstag war der Dax noch bis auf 13 313 Punkte auf das höchste Niveau seit Februar geklettert, bevor nach gut sechseinhalb Prozent Plus in anderthalb Wochen Gewinnmitnahmen einsetzten. Immerhin hatte der Dax erstmals seit dem Corona-Crash für 2020 wieder im Plus gelegen und bot damit die Chance zum geordneten Rückzug. Denn mit den diplomatischen Spannungen zwischen den USA und China ist ein neuer alter Unsicherheitsfaktor zurück im Fokus.

USA: - GEWINNE - Trotz äußerst angespannter Beziehungen zwischen den Großmächten USA und China haben die Kurse an der Wall Street am Mittwoch zugelegt. So kletterte der Dow Jones Industrial um 0,62 Prozent auf 27 005,84 Punkte und überwand somit erstmals seit Anfang Juni die Hürde bei 27 000 Punkten zum Schlusskurs. Erst in den letzten beiden Handelsstunden nahmen die Kurse Fahrt auf. Die Vereinigten Staaten haben die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston angeordnet und die Spannungen zwischen beiden Ländern damit deutlich verschärft. Die Schließung erfolge, "um geistiges amerikanisches Eigentum und private amerikanische Informationen zu schützen", sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach von einem "ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt". Er forderte die USA auf, die Entscheidung sofort zurückzunehmen.

ASIEN: - UNEINHEITLICH, JAPAN GESCHLOSSEN - Die Börsen Chinas haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Bereits zuletzt hatten Teile der globalen Aktienmärkte nach der Erholungrally seit dem Corona-Crash Ermüdungserscheinungen gezeigt. In China ging es für den CSI 300 um etwas mehr als ein Prozent abwärts, während der Hang Seng in Hongkong moderat zulegte. In Australien gab es ebenfalls Gewinne. In Japan blieb die Börse wegen eines Feiertages geschlossen.

DAX 13104,25-0,51% XDAX 13132,470,23% EuroSTOXX 50 3370,76-1,02% Stoxx50 3061,93-1,22%

DJIA 27005,840,62% S&P 500 3276,020,57% NASDAQ 100 10870,750,35%

Bund-Future 176,84 +0,03%

Euro/USD 1,15780,07% USD/Yen 107,14-0,02% Euro/Yen 124,040,04%

Brent 44,39 +0,10 USD WTI 42,01 +0,11 USD

