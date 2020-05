dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Deutliche Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENSTART ERWARTET - An den Aktienmärkten dürfte sich zum Start in die Woche die Stimmung weiter eintrüben. Rund zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wurde der Dax am Montagmorgen beim Broker IG auf 10 479 Punkte und damit rund dreieinhalb Prozent unter dem Stand vom Donnerstagschluss taxiert. Am Freitag wurde in Deutschland wegen des Feiertags "1. Mai" nicht gehandelt. Zum Ausklang der verkürzten letzten Handelswoche im April hatte der Dax mehr als zwei Prozent verloren und damit das Wochen- und Monatsplus etwas reduziert.

USA: - DEUTLICHE KURSVERLUSTE - Die Angst vor einem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen den USA und China hat Anlegern am Freitag den Appetit auf Aktien verdorben. Der Leitindex Dow büßte 2,55 Prozent auf 23 723,69 Punkte ein. Zudem kamen die Quartalszahlen von Schwergewichten wie Amazon , Chevron und ExxonMobil bei den Investoren nicht gut an. Im Verlauf der Woche hat der Dow Jones Index einen kleinen Verlust erlitten.

ASIEN: - KURSVERLUSTE IN HONG KONG - An wichtigen Märkten in Asien ruhte der Handel am Montag feiertagsbedingt. Sowohl in Japan als auch in Festlandchina wurde nicht gehandelt. In Hongkong und Korea gaben die Kurse hingegen mit den schwachen Vorgaben aus den USA deutlich nach. In Hongkong büßte der Hang Seng zuletzt fast vier Prozent ein.

DAX 10861,64 -2,22% (Donnerstag) XDAX 10820,70 -2,80% (Donnerstag) EuroSTOXX 50 2927,93 -2,27% (Donnerstag) Stoxx50 2831,15 -0,78%

DJIA 23723,69 -2,55% S&P 500 2830,71 -2,81% NASDAQ 100 8718,179 -3,14%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,57 +0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,09385 -0,39% USD/Yen 106,7280 -0,17% Euro/Yen 116,7475 -0,54%

ROHÖL:

Brent 26,22 -0,22 USD WTI 18,81 -0,97 USD

