dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Deutliche Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE ERWARTET - Der Dax dürfte den Rückschlag der vergangenen beiden Tage am Donnerstag zunächst deutlich ausweiten: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start in den Feiertagshandel 1,5 Prozent tiefer auf fast 12 345 Punkte. Der Dax korrigiert gerade eine fulminante Erholungsrally: Bis zum Montag war er in elf Tagen ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent auf 12 913 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bei 13 795 Punkten auf weniger als 7 Prozent angenähert. Inzwischen scheint die Euphorie in der Lockerungsphase aus der Corona-Krise aber verflogen.

USA: - VERLUSTE NACH FED-SITZUNG - Die Rekordjagd von Apple , Amazon , Microsoft & Co ist auch am Mittwoch nicht abgerissen. Die Schwergewichte an der Technologiebörse Nasdaq schwangen sich erneut zu Höchstkursen auf. Der Nasdaq 100 Index rückte in der Folge um 1,28 Prozent auf 10 094,26 Punkte vor. Am Vortag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 10 000 Zählern geknackt.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag schwächer tendiert. In Japan büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 2,19 Prozent ein. In Shanghai sank der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,52 Prozent und in Hongkong gab der Hang Seng mit 1,50 Prozent deutlicher nach. Nach der US-Zinsentscheidung herrsche am Markt eher Ernüchterung.

DAX 12530,16 -0,70% XDAX 12494,20 -1,07% EuroSTOXX 503293,71-0,81% Stoxx50 3047,51-0,14%

DJIA 26989,99-1,04% S&P 500 3190,14-0,53% NASDAQ 100 10094,26 1,28%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,38 +0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1331-0,39% USD/Yen 107,1790 0,06% Euro/Yen 121,4440-0,33%

ROHÖL:

Brent 40,53 -1,20 USD WTI 38,26 -1,34 USD

/jha/