dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Iran-Konflikt drückt auf den Dax

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - TIEFER - Eskalierende Spannungen im Iran haben der am Vortag ausgeprägten Risikoneigung an den Börsen am Freitag einen Dämpfer verpasst. Nachdem der Dax am Donnerstag ein neues Hoch seit Anfang 2018 nur haarscharf verpasst hatte, indizierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsstart gut ein halbes Prozent tiefer auf 13 315 Punkte. Die USA hatten einen ranghohen iranischen General getötet.

USA: - REKORDE - Die Rekordrally an den US-Aktienmärkten reißt auch im neuen Jahr nicht ab. Im Sog eines festen Jahresauftakts an den internationalen Handelsplätzen profitierten auch die New Yorker Börsen am ersten Handelstag des Jahres 2020 von einer weiteren Lockerung der chinesischen Geldpolitik und der offenbar bald bevorstehenden Unterzeichnung eines ersten Handelsabkommens zwischen den USA und China.

ASIEN: - TIEFER, TOKIO GESCHLOSSEN - Anfängliche Gewinne an den Börsen Asiens kehrten sich nach der Nachricht von der Tötung des iranischen Generals durch die USA ins Gegenteil um. So liegt Chinas CSI 300 aktuell 0,2 Prozent tiefer, Hongkongs Hang Seng ist 0,25 Prozent im Minus. In Japan haben die Börsen am Freitag geschlossen.

DAX 13.385,93 +1,03% XDAX 13.449,27+2,40% EuroSTOXX 503.793,24+1,28% Stoxx50 3.430,58+0,81%

DJIA 28.868,80+1,16% S&P 500 3.257,85+0,84% NASDAQ 100 8.872,22+1,59%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future171,55+0,25%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1167-0,02% USD/Yen 108,12-0,40% Euro/Yen 120,75-0,42%

ROHÖL:

Brent 68,15 +1,90 USD WTI 62,91 +1,73 USD

